Irmak Ateşgür Dans Okulu’nun organize ettiği Cyprus Dance Cup’ta dansçılar, Salsa ve Baçata kategorilerinde yarıştı…
Dansçıların performanslarını KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden gelen hakemler değerlendirdi…
Etkinlikle ilgili bilgi veren Organizatör Irmak Ateşgür, Cyprus Dance Cup’un ülkede bir ilk olduğunu belirterek, organizasyonu geleneksel hale getirerek, yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti…
Gecede dereceye girenlere ödülleri Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından verildi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.