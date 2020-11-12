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DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Ve Cumhuriyet Koşusu Cuma Günü Yapılıyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından bu yıl ilk kez 2020-2021 Akademik Yılı Açılış ve Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirilecek.
DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Ve Cumhuriyet Koşusu Cuma Günü Yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından bu yıl ilk kez 2020-2021 Akademik Yılı Açılış ve Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirilecek.

 

13 Kasım 2020 Cuma günü, saat 15:00’te yapılacak olan ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri ve Rektör Yardımcıları’nın da yer alacağı koşu etkinliğinde, akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler DAÜ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için koşacaklar.

 

Cumhuriyet Koşusu, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayacak ve DAÜ Stadyumu’nda sona erecek. Cumhuriyet Koşusu’nda kategorilere göre birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyaları da verilecek. Kadın ve erkek kategorileri 17-29 yaş, 30-40 yaş, 40 yaş ve üstü olarak değerlendirilecek. DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Açılış ve Cumhuriyet Koşusu’na katılım ve detaylı bilgi almak için DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’ne 630 23 02 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

 

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