DAÜ-BTYO İskele Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ-BTYO) eğitimde iş birliği yollarını artırma, öğrencileri bilgilendirme ve okullar arası yakınlaşmayı sağlama amacı ile İskele Bekirpaşa Lisesi’ne bir ziyaret programı düzenledi.

DAÜ-BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, Bekirpaşa Lisesi öğrencilerine “Eğitimde olanaklar, Fırsatlar ve Yönlendirmeler” konusunda bir seminer verdi. Prof. Dr. İlkan yükseköğrenimin önemi ve gelecek projeksiyonlarına vurgu yaparak öğrencileri bu yönde bilgilendirip, liselerden DAÜ-BTYO’ya geçişte var olan fırsatlar, olanaklar ve avantajları öğrenciler ile paylaştı. Prof. Dr. İlkan yaptığı konuşmada günümüzde yükseköğrenime devamın sağlanmasında başarı kriterlerinin etkin olduğuna vurgu yaptı.

İskele Bekirpaşa Lisesi yetkilileri de yaptıkları konuşmada iş birliklerinin önemli olduğu ve ülkemizdeki eğitimin geliştirilmesi ve istenen seviyeye çıkarılması için DAÜ ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve önümüzdeki süreçlerde okula yeni eğitim alanlarının kazandırılması için DAÜ ve DAÜ-BTYO ile birlikte çalışacaklarına vurgu yaptı.

Ayrıca Öğretim Görevlisi Hasan Özçelikhan Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ile Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı ve uygulamaları hakkında öğrencilere detaylı bilgiler aktardı. Öğretim Görevlisi Ahmet Burak Keşkek ise İnşaat Teknolojisi ile Harita ve Kadastro Programları hakkında detaylı bilgileri öğrencilere aktararak alanla ilgili soruları cevaplandırdı. Ayrıca Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Program Koordinatörü Akile Oday ve Koordinatör Yardımcısı Şensev İlkan da bağlı oldukları program hakkında detaylı bilgileri öğrenciler ile paylaştı.