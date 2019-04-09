  • BIST 98.469
  • Altın 237,129
  • Dolar 5,6582
  • Euro 6,3798
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

DAÜ-BTYO İskele Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret etti

» »
DAÜ-BTYO İskele Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret etti
DAÜ-BTYO İskele Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ-BTYO) eğitimde iş birliği yollarını artırma, öğrencileri bilgilendirme ve okullar arası yakınlaşmayı sağlama amacı ile İskele Bekirpaşa Lisesi’ne bir ziyaret programı düzenledi.

 

DAÜ-BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, Bekirpaşa Lisesi öğrencilerine “Eğitimde olanaklar, Fırsatlar ve Yönlendirmeler” konusunda bir seminer verdi.  Prof. Dr. İlkan yükseköğrenimin önemi ve gelecek projeksiyonlarına vurgu yaparak öğrencileri bu yönde bilgilendirip, liselerden DAÜ-BTYO’ya geçişte var olan fırsatlar, olanaklar ve avantajları öğrenciler ile paylaştı. Prof. Dr. İlkan yaptığı konuşmada günümüzde yükseköğrenime devamın sağlanmasında başarı kriterlerinin etkin olduğuna vurgu yaptı.

 

İskele Bekirpaşa Lisesi yetkilileri de yaptıkları konuşmada iş birliklerinin önemli olduğu ve ülkemizdeki eğitimin geliştirilmesi ve istenen seviyeye çıkarılması için DAÜ ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve önümüzdeki süreçlerde okula yeni eğitim alanlarının kazandırılması için DAÜ ve DAÜ-BTYO ile birlikte çalışacaklarına vurgu yaptı. 

 

Ayrıca Öğretim Görevlisi Hasan Özçelikhan Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ile Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı ve uygulamaları hakkında öğrencilere detaylı bilgiler aktardı. Öğretim Görevlisi Ahmet Burak Keşkek ise İnşaat Teknolojisi ile Harita ve Kadastro Programları hakkında detaylı bilgileri öğrencilere aktararak alanla ilgili soruları cevaplandırdı. Ayrıca Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Program Koordinatörü Akile Oday ve Koordinatör Yardımcısı Şensev İlkan da bağlı oldukları program hakkında detaylı bilgileri öğrenciler ile paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Usta oyuncu kadrosuyla “Bavul” DAÜ’de tiyatro severlerle buluştu04 Nisan 2019 Perşembe 15:38
  • DAÜ Turizm Fakültesi‘nden başarılı öğrencilere tören04 Nisan 2019 Perşembe 15:08
  • DAÜ KENT-AG Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni yapıldı04 Nisan 2019 Perşembe 12:20
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor03 Nisan 2019 Çarşamba 14:52
  • DAÜ GİMER’den girişimcilik etkinliğine ev sahipliği02 Nisan 2019 Salı 15:05
  • DAÜ “Sosyal Medya ve Marka Haftası’19”çarşamba günü başlıyor02 Nisan 2019 Salı 14:33
  • DAÜ-PDRAM “Yaşlılık Dönemi ve Hakları” üzerine seminer verdi02 Nisan 2019 Salı 14:32
  • DAÜ-SEM ile Turizm Fakültesi’nden yemek kursları01 Nisan 2019 Pazartesi 14:55
  • DAÜ İletişim Fakültesi 7. Kariyer Günleri Etkinliğini gerçekleştirdi01 Nisan 2019 Pazartesi 14:29
  • DAÜ 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri tamamlandı29 Mart 2019 Cuma 17:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti