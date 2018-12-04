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DAÜ Cup Of Natıon Basketball 2018 Başladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) gelenekselleşmiş uluslararası basketbol turnuvası olan Cup of Nation Basketball 2018, 3 Aralık 2018 Pazartesi günü, saat 17:00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı
DAÜ Cup Of Natıon Basketball 2018 Başladı

Bu yıl 8.’si gerçekleşen Cup of Nation’a 11’i erkek, 6’sı kadın olmak üzere toplam 17 takım katılıyor. Turnuva sonucunda erkek ve kadın takımlarının şampiyonları, 14 Aralık 2018 tarihinde oynanacak olan final karşılaşmaları ile belli olacak. Erkekler A grubunda 6 takım (Ürdün, Zimbabve, Türkiye, Mısır, Pakistan, Kamerun), Erkekler B grubunda ise 5 takım (İran, Nijerya, Filistin, Lübnan, Kongo) yer alıyor. 6 takımdan oluşan kadınlar müsabakaları ise tek grupta gerçekleşecek (Pakistan, Bostvana, Türkiye, Filistin, İran, Rusya). Kadın takımlar arasında oynanacak olan maçlarda ilk dört sırayı alan takımlar yarı finale yükselecekler. Erkeklerde ise kendi grubunda ilk iki sırayı alan takımlar finale yükselecekler. Organizasyonun kapanış gecesinde üçüncülük – dördüncülük ve şampiyonluk maçları oynanacak.

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“Kültürlerarası Köprü”

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen uluslararası Cup of Nation Basketball 2018 Turnuvası görkemli bir açılış töreni ile start aldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, DAÜ öğrencilerinden oluşan ülke takımları sahadaki yerlerini alarak seyircilere tanıtıldı. Turnuvanın açılış konuşmasını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam gerçekleştirdi. Prof. Dr. Osam söz konusu turnuvanın ülkeler arasındaki dostluğu pekiştirerek farklı kültürler için bir köprü oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Osam, katılımcılara başarılı bir akademik yıl ve turnuvada iyi şanslar diledi. Açılış Töreni’nde, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş ve Öğrenci İşleri Eşgüdüm Görevlisi Doç. Dr. Derviş Subaşı ile Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu da hazır bulundu.

 

Turnuvanın ilk gün karşılaşmaları ve sonuçları ise şöyle:

Pakistan 20 – 0 Kamerun (Erkekler A Grubu)

Ürdün 31 – 17 Zimbabve (Erkekler A Grubu)

Mısır 10 – 15 Türkiye (Erkekler A Grubu)

Filistin 17 – 22 Lübnan (Erkekler B Grubu)

İran (bay)

Rusya 4 – 13 İran (Kadınlar Grubu)

Botsvana 20 – 0 Pakistan (Kadınlar Grubu)

Filistin 8 – 23 Türkiye (Kadınlar Grubu)

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