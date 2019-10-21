DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2019-2020 Akademik Yili Mesleğe Hoş Geldiniz Töreni gerçekleştiriyor

22 Ekim 2019 Salı günü, saat 10:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek olan tören ile Diş Hekimliği Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrenciler mesleğe ilk adımı atacaklar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları ile başlayacak olan törende Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant tarafından diş hekimliği andı okutularak öğrencilere beyaz önlükleri giydirilecek.

Törenin ardından Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Solak, “Çürük Teorileri” konulu ilk ders sunumunu gerçekleştirecek. Tören, yeni öğrenciler ve akademisyenlerin kaynaşması amacıyla verilecek olan kokteylin ardından sona erecektir.