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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Uyku Apnesi eğitimi

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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Uyku Apnesi eğitimi
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Uyku Apnesi eğitimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi sağlık personeline yönelik “Uyku Apnesi” konulu bir konferans düzenledi. Söz konusu konferansa, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora da katıldı. Konferansı veren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Karakurt, uyku apnesinin büyük bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek, 100 kişiden 5’inde görüldüğünü ve yaşla birlikte görülme sıklığının da arttığını belirtti. Uyku apnesinin, kişilerin derin uyku ya da REM uykusu halindeyken en az 10 saniye boyunca nefeslerinin kesilmesi olduğunu aktaran Prof. Dr. Karakurt, insanların sabah yorgun kalkma ve gün boyu uykuya meyilli olmasının uyku apne sendromunun çok önemli bileşenleri olduğunu vurguladı.

 

“Çok Önemli Bir Sorunu Çözeceksiniz”

Hastalıkla ilgili temel bilgi veren Prof. Dr. Karakurt, hekimlerin bu sorunla ilgili poliklinikler oluşturması ve çalışmalarının olması gerektiğini vurguladı. Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde uyku apnesine yönelik 6 yataklı bir ünite kurduklarını ifade eden Prof. Dr. Karakurt, bu rakamı 12 yatağa çıkarmaya çalıştıklarını ve şu anda yoğun ilgi yüzünden ancak 1 yıl sonrasına randevu verebildiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Karakurt, “Poliklinik kurulduğu ve duyulduğu anda iş yükünüzü çok arttıracak ama çok önemli bir halk sağlığı problemini çözeceksiniz” diye konuştu.

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Detaylı Bilgi Verdi

Türkiye’de şu anda otobüs sürücülerinin uyku testi yapmasının zorunlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karakurt, uyku apnesinde insanların öncelikle, otururken veya sinema seyrederken gibi pasif durumlarda uyuduklarını, sonrasında yürürken, iş yerinde çalışırken dahi aktif hareketlerde bile uyuyabildiklerini vurguladı. Bunun da kesici iş yapan ya da toplu taşımada çalışan kişilerin kendilerini ve sorumlu oldukları insanları riske attığını belirten Prof. Dr. Karakurt, uykunun genel yapısıyla ilgili detaylı bilgi verdi. Solunum fonksiyon testinin yapıldığı saatlerin (akşam veya sabah) çok farklı sonuçlar doğurabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Karakurt, hastalığın teşhis sürecinde neler yapılması gerektiğini ve testlerde kullanılan cihazların özelliklerini anlattı. Oldukça verimli geçen konferansta, Prof. Dr. Karakurt, Gazimağusa Devlet Hastanesi sağlık personelinin uyku apnesiyle ilgili sorularını da yanıtladı.

 

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