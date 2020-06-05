DAÜ Dünya Alan Sıralamasinda, Uluslararasi Ilişkiler Alanında Ilk 100’e Girdi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre söz konusu listede 100 ülkeden üniversite, bilim alanına göre üretilen makale ve atıflar dikkate alınarak, son 5 yılın akademik performansı üzerinden değerlendirildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan “University Ranking by Academic Peformance” (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2019-2020 Yılı Dünya Alan Sıralamasında, Uluslararası İlişkiler alanında ilk 100’e girdi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre söz konusu listede 100 ülkeden üniversite, bilim alanına göre üretilen makale ve atıflar dikkate alınarak, son 5 yılın akademik performansı üzerinden değerlendirildi.

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, URAP listesinin yurt içi ve dışındaki üniversitelere girmek için tercih yapacak olan aday öğrencilerin ve velilerinin kararlarını da önemli ölçüde etkilediğini dile getirdi.

Prof. Dr. Akbulut ayrıca Türk üniversitelerinin daha hızlı şekilde dünya alan sıralamalarında yükseldiğini görmenin herkesin isteği olduğunu ifade ederek, üniversitelerin konumunu detaylı olarak incelemek isteyenlerin listeye "http://tr.urapcenter.org" adresinden ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.