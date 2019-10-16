DAÜ ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

16 Ekim 2019, Çarşamba günü saat 10:00’da DAÜ Rektörlüğü’nde imzalanan iş birliği protokolüne KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı adına Bakan Tolga Atakan, DAÜ adına ise Rektör Prof. Dr. Necdet Osam imza koydu.

İmzalanan söz konusu protokol ile topluma katkı sağlamak amacıyla akademik personelin uzmanlık alanlarında bilgi paylaşımı, sistem geliştirme, kontrol ve uygulama ile eğitim ve öğrenci gelişimini destekleme konularında iş birliğine gidilecek.

Protokol imza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, bugün önemli bir anlaşma imzalandığını belirterek söz konusu iş birliği protokolü ile ihtiyaç duyulan noktalarda bilimsel olarak Bakanlığa katkı sağlanacağını dile getirdi. Prof. Dr. Osam, bir devlet üniversitesi olarak DAÜ’nün devletin tüm kurumlarına ve sosyal yapıya katkı sağlamanın görevleri arasında olduğunu belirterek Bakan Atakan’a DAÜ’ye bu imkanı sağladığından dolayı teşekkürlerini iletti.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan DAÜ’nün ülkenin en önemli eğitim kurumlarının başında geldiğini belirterek DAÜ’nün bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Bakan Atakan, DAÜ’de üretilen bilgi ve teknolojinin halkın yararına bir şekilde kullanılabilmesi açısından birlikte hareket edebilmek adına imzalanan iş birliği protokolünün eğitim adası olarak adledilen ülkemiz adına son derece önemli olduğunu aktardı. Atakan, söz konusu önemli anlaşmanın tüm ülkeye hayırlı olmasını da temenni etti.

İmza töreninde DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokul (BTYO) Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer, BTYO Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emre Özen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun ve Plan Proje Sorumlusu Vasviye Tunaboylu hazır bulundu.