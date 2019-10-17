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DAÜ ile Kuzey Kıbrıs Sigorta Reasürans Şirketler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Sigorta Reasürans Şirketler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.
DAÜ ile Kuzey Kıbrıs Sigorta Reasürans Şirketler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandi

15 Ekim 2019, Salı günü saat 10:00’da  DAÜ Rektörlüğü’nde imzalanan iş birliği protokolüne Kuzey Kıbrıs Sigorta Reasürans Şirketler Birliği adına Başkan Ülker Fahri, DAÜ adına ise Rektör Prof. Dr. Necdet Osam imza koydu.

İmzalanan söz konusu protokol ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sigortacılık sektörünün kapsadığı meslek ve hizmetlerin gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlanarak  DAÜ ile Sigortacılar Birliği arasında akademik ve sektörel faaliyetlerin yapılması ve yaygınlaşması hedefleniyor.

Protokol imza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, bugün önemli bir anlaşmaya imza koyduklarını belirterek KKTC’deki sigortacılık sektörünün daha verimli çalışması için önemli bir adım atıldığının altını çizdi. Kuzey Kıbrıs Sigorta Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Fahri ise DAÜ ile iş birliği içerisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.

Söz konusu imza töreninde DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur, Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr.  Davut Solyalı ile Kuzey Kıbrıs Sigorta Reasürans Şirketler Birliği’nden yetkililer hazır bulundu.

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