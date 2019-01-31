DAÜ ile RDÜ arasinda iş birliği protokolü imzalandı

Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile uzun yıllar DAÜ’ye hizmet vermiş ve şu anda RDÜ Rektörü olan Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak imza koydu. Törende; DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ve Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da hazır bulundu.

DAÜ Yol Gösterici Olacak

Protokol, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) üniversitelerin artması sonucunda DAÜ’nün yeni oluşan üniversitelere yol gösterici olma sorumluluğu çerçevesinde, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ismini taşıyan ve eğitim hayatına yeni başlayan RDÜ ile imzalandı. Protokol ile RDÜ’nün, DAÜ’nün deneyim ve bilgi birikiminden yararlanması, RDÜ’nün oluşumunda eğitim, araştırma ve hizmet konularında sağlam temeller oluşturulması, DAÜ’nün akreditasyonlar, araştırmalar, uluslararası tanınırlık ve veri tabanlarının oluşturulması konusunda edinmiş olduğu tecrübeleri RDÜ ile paylaşması amaçlanıyor.