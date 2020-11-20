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DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğretim üyelerinden büyük başarı

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DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğretim üyelerinden büyük başarı
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğretim üyelerinden büyük başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Balcılar dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alma başarısı gösterdiler. ABD Standford Üniversitesi tarafından yapılan ve PlosBiology dergisinde yayınlanan çalışmada İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, tek yıllık etki (2019) ve kariyer boyunca etki kategorilerinde %2’lik dilimde yer aldı.

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Söz konusu çalışmada İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar ise dünyanın en etkili bilim insanları listesinde tek yıllık etki (2019) kategorisinde %2’lik dilimde yer aldı.

                       

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu’nu ve Prof. Dr. Mehmet Balcılar’ı başarılarından dolayı tebrik etti.Prof. Dr. Timur, İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğretim üyelerinin kaliteli eğitim vermesinin yanı sıra, üst düzey bilimsel dergilerdeki yayınları sayesinde DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin Times Higher Education sıralamalasında 401-500 bandında yer aldığını vurguladı.

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