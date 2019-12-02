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DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dağlı Dünya Engelliler Günü’ne yönelik mesaj yayınladı

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“İyi tasarım eşitlikçi bir tasarımdır”
DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dağlı Dünya Engelliler Günü’ne yönelik mesaj yayınladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Dünya Engelliler Günü’nün engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için düşünülmüş bir gün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

 

“Ne yazık ki engellilerin yaşadıkları sorunların büyük bir kısmı yaşadıkları çevrelerin tasarımından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle yaşam çevreleri konusunda karar veren tüm merciler kadar, yapı çevrelerin tasarımında rol alan tüm meslek sahipleri de bu konuda sorumluluklarının farkında olma ve çözüm üretme konusunda ön ayak olmak zorundadırlar. Bu sorumlu tasarımın bir gereğidir ve iyi tasarım insancıl, sorumlu tasarımdır.

 

Engelliler için daha yaşanabilir kentler, binalar, yaşam alanları yaratmak, ancak ayrıştırıcı bir yaklaşımdan uzaklaşarak, tüm insanları eşit gören ve toplumun tüm kısımlarına hitap eden, toplumun hiçbir kısmını dışlamayan bir yaklaşımla mümkündür. Unutmamak gerekir ki engellilerin hayatını kolaylaştıran tasarımlar herkesin yaşamına katkı sağlayacaktır. Kucaklayıcı, kapsayıcı tasarımlar sadece engelli bireylere yönelik değil, toplumun tüm kesimlerine (çocuklar, yaşlılar, hamile kadınlar, vs.) hitap eder ve bu yaklaşımla gerçekleşen tasarımlar herkes için hayatı kolaylaştırır. Toplu taşımadaki veya bir binanın girişindeki rampa sadece tekerlekli sandalye veya koltuk değnekleri kullanan bireylerin değil, bebek arabası taşıyan annelerin veya yük taşıyan bireylerin hayatını da kolaylaştıracaktır.

 

Ne yazık ki şu anda yaşadığımız kentler ve çoğu kamu mekanları, engelliler dahil, toplumun birçok kullanıcı grubunun kullanımına uygun değildir. Yaşam mekanlarının, onların kullanımına uygun olmaması, engelli bireylerin sokaklardan, okullardan, iş ortamlarından, dinlenme ve eğlenme yerlerinden, vb. yerlerden uzak kalmalarının en önemli nedenidir. Bu nedenle engellilerin de diğer bireyler kadar hayat arenasında aktif yol alabilmeleri ancak tasarımda kapsayıcı, insanı tasarım merkezinde koyan bir yaklaşımla tasarlanan mekanlarla mümkün olabilecektir.

 

Bu bağlamda DAÜ Mimarlık Fakültesi olarak bu sorumluluğumuzun farkında olarak; geleceğin tasarımcıları olan öğrencilerimizi bu konuda duyarlı ve bilgili bireyler olarak yetiştirmeye çalışmaktayız. Bununla beraber ülkemizde ve kentimizde bu yönde yapılacak tüm çalışmalarda, kentlerimiz ve kamu mekanlarımızı herkes için daha yaşanabilir mekanlar haline getirmeyi amaçlayan tüm çalışmalarda aktif olarak katkı koymaya hazırız"

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