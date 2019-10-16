DAÜ QS Avrupa ve Asya Üniversite Sıralaması’nda 168. oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme listesinin sahibi olan Quacquarelli Symonds (QS) isimli kuruluşa ait “QS World University Rankings – QS Dünya Üniversite Sıralamaları” tarafından açıklanan 2020 Emerging Europe and Asia – 2020 Gelişen Avrupa ve Asya (EECA) Sıralaması’nı açıkladı. 15 Ekim 2019 Salı günü açıklanan sonuçlara göre; geçtiğimiz yıl söz konusu sıralamada 181-190 bandında yer alan DAÜ, bu yıl gelişme kaydederek 168. sırada kendisine yer bulmayı başardı.

İlerleme Kat Etti

2004 yılından beri üniversite sıralama verilerini sağlayan QS, öğrenci adaylarının ve yükseköğretim kurumlarının doğru kararlar verebilmesinde önemli bir rol oyuyor. Söz konusu veriler sayesinde, öğrenciler; kariyerleri ve kişisel gelişimleri yönünden doğru seçimleri yapabilme fırsatı buluyor. QS, her yıl açıkladığı üniversite sıralamaları ile, kurumları çalışan itibarı, fakülteye düşen öğrenci oranı, uluslararası fakülte, fakülte başına düşen yayın sayısı, doktora sahibi personel sayısı ve bunun gibi kriterlerde değerlendiriyor. Bu alanlarda değerlendirmeye giren DAÜ’nün pozitif ilerleme kat ettiği görülüyor.

22 Sıra Birden Yükseldi

Söz konusu sıralamayla birlikte EECA bölgesindeki en iyi 301 üniversite arasına girmeyi başaran DAÜ, QS’e göre bölgede eğitim kalitesi, yüksek standarttaki temel karakteristik özellikleri ve kabiliyetleri açısından, başarılı bir kariyer için doğru yeteneklerin elde edilebileceği kaliteye sahip bir üniversite olarak kayda geçti. Diğer yandan, kurum olarak bir yılda 22 sıra birden yükselmeyi başaran DAÜ, böylece kendini sürekli geliştirdiğini de kanıtlamış oldu. DAÜ, söz konusu listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) girmeyi başaran tek üniversite olurken, Güney Kıbrıs’tan ise listeye yalnızca iki üniversite girebildi. EECA sıralamalarında Türkiye üniversitelerinden toplam 51 üniversite yer alırken, DAÜ bu sıralamada da QS tarafından 20. sıraya layık görüldü.