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DAÜ Rektörlüğü İzmir Depremi İle İlgili Mesaj Yayımladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, 30 Ekim 2020 Cuma günü, öğledensonra İzmir’de yaşanan deprem felaketine ilişkin bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Söz konusu mesajda şu ifadelere yer verildi:
DAÜ Rektörlüğü İzmir Depremi İle İlgili Mesaj Yayımladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, 30 Ekim 2020 Cuma günü, öğledensonra İzmir’de yaşanan deprem felaketine ilişkin bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Söz konusu mesajda şu ifadelere yer verildi:

 

“Bugün öğleden sonra İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında Ege denizinde meydana gelen ve Türkiye’nin başta İzmir ili olmak üzere Ege ve Marmara bölgesini etkileyen deprem felaketini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oldukça şiddetli hissedilen depremde ne yazık ki can kayıpları da yaşanmış olup, birçok insan ise ciddi şekilde yaralanmıştır. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara ve Türkiye Halkı’na en içten geçmiş olsun dileklerimizi sunarken, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını, yaraların en kısa zamanda sarılmasını ve böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ederiz.”

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