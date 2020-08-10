DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın NTV ve Cnn Türk’e konuk oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 30 Temmuz 2020 Perşembe günü, saat 09:30’da, CNN Türk televizyon kanalında Serra Taşkıran’ın sunumuyla ekrana gelen “Tercih Zamanı” başlıklı programa konuk oldu. Prof. Dr. Hocanın, canlı yayında DAÜ ile ilgili bilgi verdi.

Öte yandan Prof. Dr. Aykut Hocanın, 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü ise, saat 15:30’da, NTV televizyon kanalında Sadık Gültekin’in sunumuyla ekrana gelen “Doğru Tercih” programının konuğu oldu. Prof. Dr. Hocanın, okul seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, eğitim kurumları hakkında merak edilenler, veli ve öğrencilerin tercih süreci ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı canlı yayında DAÜ hakkında bilgi verdi.