  • BIST 1.076
  • Altın 473,753
  • Dolar 7,2313
  • Euro 8,4979
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2280 test yapıldı, 8 pozitif vaka

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın NTV ve Cnn Türk’e konuk oldu

» »
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın NTV ve Cnn Türk’e konuk oldu
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın NTV ve Cnn Türk’e konuk oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 30 Temmuz 2020 Perşembe günü, saat 09:30’da, CNN Türk televizyon kanalında Serra Taşkıran’ın sunumuyla ekrana gelen “Tercih Zamanı” başlıklı programa konuk oldu. Prof. Dr. Hocanın, canlı yayında DAÜ ile ilgili bilgi verdi.

 

Öte yandan Prof. Dr. Aykut Hocanın, 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü ise, saat 15:30’da, NTV televizyon kanalında Sadık Gültekin’in sunumuyla ekrana gelen “Doğru Tercih” programının konuğu oldu. Prof. Dr. Hocanın, okul seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, eğitim kurumları hakkında merak edilenler, veli ve öğrencilerin tercih süreci ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı canlı yayında DAÜ hakkında bilgi verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ yeni akademik yıla yeni programlarla giriyor27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:27
  • DAÜ’den öğrencilerine önemli duyuru26 Temmuz 2020 Pazar 15:35
  • DAÜ'den öğrencilerine önemli duyuru26 Temmuz 2020 Pazar 08:44
  • DAÜ yeni akademik yılda yüz yüze eğitime hazırlanıyor23 Temmuz 2020 Perşembe 16:33
  • DAÜ yeni akademik yılda yüz yüze eğitime hazırlanıyor23 Temmuz 2020 Perşembe 14:54
  • DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Tanya Kilitkayalı “Masterchef” yarışması’nda22 Temmuz 2020 Çarşamba 19:28
  • DAÜ, Rüstem Kitabevi’nin “Post-Pandemi Konuşmaları” etkinliğine katıldı16 Temmuz 2020 Perşembe 18:39
  • DAÜ, Azerbaycan’da yapılacak Uluslararası Tarih Sempozyumu’nun organizasyonunda yer aldı15 Temmuz 2020 Çarşamba 19:06
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019-2020 Bahar mezunları için yemin töreni düzenliyor14 Temmuz 2020 Salı 19:16
  • DAÜ Hukuk Fakültesi yeni akademik yıla hazır13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti