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DAÜ robot takımı şampiyonluğun en büyük adayları arasında

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DAÜ robot takımı şampiyonluğun en büyük adayları arasında
DAÜ robot takımı şampiyonluğun en büyük adayları arasında

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin biraraya gelerek oluşturdukları Otonom İnsansız Denizaltı Robot Takımı, “EMU AQUABOTICS”, 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleşecek olan ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye’nin önemli kurum ile firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması’nın ön eleme sürecini başarıyla tamamladı. DAÜ Mühendislik Fakültesi’nde eğitim gören Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin görev aldığı EMU AQUABOTICS Takımı, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’in danışmanlığında tamamen DAÜ’de tasarlanmış olan denizaltı robotu “Caretta2” ile katıldıkları prestijli yarışmanın ön eleme sürecine dair açıklanan TEKNOFEST İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması Ön Tasarım Raporu’na göre, 90.00 puan alarak toplamda 127 takım arasından 9. sırayı elde etti. 

22825.jpgimg_0356.jpgŞampiyonluğun En Büyük Adayları Arasında
Konuya ilişkin EMU AQUABOTICS Takımı tarafından yapılan açıklamada, “Yaşanan pandemi takımımızı durduramadı. TEKNOFEST yarışmasında elde ettiğimiz başarıyı gururla paylaşıyoruz. 127 takım arasından 9. sırayı elde eden takımımız, ilk eleme sürecini başarıyla geçti. Bu başarıyı elde etmemizde üniversitemiz yanında büyük katkısı bulunan sponsorumuz “SHIPYARD FAMAGUSTA”ya da ayrıca teşekkür ederiz” denildi. EMU AQUABOTICS Takımı, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması’nın en büyük şampiyon adayları arasında yer alıyor.
 
EMU AQUABOTICS Takımı yanında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enstitüsü’nün (IEEE) DAÜ Öğrenci Kolu altında faaliyet gösteren Robotik ve Otomasyon Topluluğu’nun oluşturduğu “DAÜ Kargaları” adlı diğer bir Robot Takımı, 1 Aralık 2019 tarihinde Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen ROBOTEX 2019 Yarışması’nda, “Zihin Kontrollü Robot” kategorisinde şampiyonluk elde etmişti. 

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