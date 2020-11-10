DAÜ Sanatsal Etkinlikleri Günay Güzelgün Sergisi İle Devam Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Rüstem Kitabevi ile sürdürdüğü ortak sanat etkinlikleri kapsamında, Günay Güzelgün’ün “Gönül Gözü” isimli ikinci sergisi Rüstem Kitabevi’nde 9 Kasım 2020 Pazartesi günü, saat 18:30’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıldı. Sergiye, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, KKTC üniversitelerinin temsilcileri, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Üyeleri, Rektör Yardımcıları, akademisyenler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide sanatçının 80’e yakın suluboya ve pastel işleri yer aldı. Bu çalışmalar ilk sergi gibi çoğunlukla sanatçının günlüğünden, kendi için boyadığı, renklerle denemeler yaptığı, araştırdığı ve kendini özgür bıraktığı serbest çalışmalardan oluşuyor.

“Günay Güzelgün’le Çalışmak Büyük Mutluluk”

Serginin açılışında konuşan DAÜ Sanat Koordinatörü ve Sanat Küratörü Zehra Şonya, “Bu gece Rüstem Kitabevi’nin çok samimi atmosferinde sizlerle beraber olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Günay Güzelgün’ün ikinci sergisini yaklaşık bir sene sonra açmak bu geceye nasip oldu. Rüstem Kitabevi ile DAÜ arasında imzalanan protokol kapsamında başlattığımız bu sergilerde; daha çok köyde ya da merkezden uzak veya bu tip ortamlara girmek istemeyen, giremeyen ya da özellikle yeni nesil tarafından çok da bilinmeyen sanatçılarla çalışıp onları tekrardan sanat ortamına kazandırmayı, eserlerini göstermeyi, haklarında akademik yayınlar yapmayı hedefledik. İleride Günay Güzelgün’ün tüm eserlerini barındıran bir kitabı da oluşturacağız. Sanatçı, çok da bilinmeyen, ama eserlerde de göreceğiniz gibi oldukça duyarlı, üretken ve oldukça renkli bir dünyaya sahip olan, esprili bir kişidir. Tamamıyla köy hayatına, Kıbrıslı’nın kendi kimliğine hala daha sahip olan ve eserlerinde de onu yansıtmaya çalışan bir sanatçımız, büyüğümüz kendisi. Günay Güzelgün’le çalışmak bizim için ayrı bir mutluluk” diye konuştu.

“DAÜ Topluma Hizmet Verme Noktasında Öncülük Etmektedir”

Serginin açılışında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Sanatçımızın ilk kişisel sergisi, DAÜ ve Rüstem Kitabevi projeleri kapsamında Ocak 2020’de açılmıştır. Bugün sizleri değerli sanatçımızın ikinci sergisinin açılışında ağırlama fırsatını bulmuş olmaktan dolayı gururluyuz. DAÜ bir devlet üniversitesidir ve KKTC yükseköğretim alanının en önemli kurumlarından birisidir. Kaliteli eğitim verme, araştırma konularında atılım yapma ve toplumumuza hizmet verme noktasında öncü bir rol üstlenmektedir. DAÜ olarak topluma hizmeti her zaman ön planda tutuyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar içerisinde sanat da yer almaktadır. DAÜ, kurguladığı sanat projeleri ile yerli sanatçılarımız ve onların eserlerini gelecek nesillere aktarmak için bir sanat koleksiyonu oluşturma çalışmalarını, ileride halkımıza müze olarak kazandırma yönünde sürdürmektedir. Bu imkanı bizlere sunan ve gelecekte de ortak projelerle birlikte olacağımız Rüstem Kitabevi’ne ve değerli sanatçımız Günay Güzelgün’e teşekkür ederim” diye konuştu.

“DAÜ’ye Bu Güzel Etkinliği Düzenledikleri İçin Teşekkür Ediyorum”

Sergi açılışında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “Değerli sanatçımıza başarılar dilerken, KKTC’de sanatın gelişiyor ve yaygınlaşıyor olması ve dolayısıyla bir halk olma özelliğimizle kendi bağrımızdan çıkan çok değerli sanatçıların bu faaliyetlerinin halkımızla buluşması ve medya aracılığıyla bütün dünyaya bu mesajın verilmesi bizim zenginliğimizdir. Dolayısıyla bu faaliyetleri devam ettirmek gerekiyor. DAÜ’ye bu güzel etkinliği düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Rüstem Kitabevi’nin bu tarihi mekanında böyle güzel bir sanat faaliyetinin sergilenmesi ayrıca başka bir zenginliktir. Kıbrıs Türk Halkı; kendi özellikleriyle, kültürüyle, gelenekleriyle ve kendi bağrından çıkan sanatçılarıyla var olma mücadelesindedir. Bütün bu mücadeleyi sürdürürken de elbette hem kendi halkımıza, hem de bütün dünyaya halk olma özelliğimiz ve özellikle kendi devletimizde egemenlik ve eşitlik temelinde yaşama ve var olma mücadelemizin hayatın her dalında devam etmekte olduğu mesajını vermek bizim için bir mutluluktur. Bu vesileyle değerli sanatçımızı kutlarken, DAÜ’nün değerli Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı, Rektörü ve diğer yetkililerine de teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sanatçı Günay Güzelgün’e KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından plaket takdiminde bulunuldu ve sergi ziyarete açıldı. Büyük ilgi gören sergi, 9-21 Kasım 2020 tarihlerinde, Pazar günü hariç, 10:00 -18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Günay Güzelgün Kimdir?

1944 yılında Kıbrıs’ın Lurucina köyünde doğdu. 1968’de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim – İş Bölümü’nden mezun oldu. İskele’ye yerleşti ve uzun yıllar öğretmen olarak çeşitli görevlerde bulundu. 1982- 1999 yılları arasında birçok karma sergiye katılan sanatçının eserleri ile ilgili ilk kişisel sergisi DAÜ-Rüstem Kitabevi projeleri kapsamında Ocak 2020’de açıldı. Ayrıca fotoğraf ile de uğraşan sanatçının bu konuda açtığı bir kişisel sergisi de bulunmaktadır. Güzelgün halen İskele’de yaşamakta ve çalışmalarını sürdürmektedir