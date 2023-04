Daü-Sen Bir Kez Daha Seçim Çağrısı Yaptı

İşte Daü-Sen'in yaptığı açıklama

Daha Çok Geç Kalmadan, Hemen Seçim!

Değerli Meslektaşlar,

Üniversitenin 3. Ülkelerden gelen öğrenci sayısı 2016’dan beri düzenli olarak azalmaktadır. Buna bağlı olarak üniversite gelirleri de ciddi anlamda azalmaktadır.

3 yıldır görevde olan Rektörlük maalesef bu konuda olumlu hiç bir sonuç alamamıştır. Aşağıdaki grafiklerde de görüleceği gibi, her yıl tablo daha da kötüye gitmektedir.

2015-2016 Güz Dönemi 8,065 kişi olan yabancı öğrenci 2022-2023 Güz Döneminde 4,769 kişiye, 2015-2016 Bahar Dönemi 7,496 kişi iken 2022-2023 Bahar Döneminde 3,864 kişiye düşmüştür.

Son 3 yıldır sendikamızın yaptığı tüm uyarılara rağmen, ne gelirler artırılabilmiş ne de giderler azaltılabilmiştir.

2023 yılı bütçesi 410 milyon TL açıkla onaylandıktan 3 ay geçmeden açık 550 milyonu aşmıştır.

Rektör Sayın Prof.Dr. Aykut Hocanın gelinen aşamada bu başarısız tablonun çözümü için çalışanların maaşlarının düşürülmesi, 13. Maaşın verilmemesi ve ders yüklerinin artırılması gibi doğrudan özlük hakları ile ilgili ve Toplu İş Sözleşmesi ile güvence altına alınan konularda öneriler gündeme getirmektedir.

Sendikamız bu sorunun çözümü için hükümetin, sendikaların ve üniversite yönetiminin uzlaşısıyla kapsamlı bir pakete ihtiyaç duyulduğunu, böylesi bir uzlaşı paketinin oluşabilmesi için ise Rektörlüğün çalışan tarafından yeni bir irade ile destek alması gerektiğini söylemiştir. Dolayısıyla seçim en erken zamanda gerçekleşmelidir.

Geç kalınan her gün her hafta her ay sorunu daha da büyütmektedir.

Değerli Meslektaşlar,

Yukarıdaki grafiklerde açıkça görünen başarısızlık tablosu devam ettiği sürece, istenilen kadar tasarruf tedbiri alınsa dahi maalesef sorunu çözmek mümkün olmayacaktır. Hiç bir sendika böyle bir tablo içerisinde özlük haklarını müzakere edemez, çalışan adına adım atamaz.

Bu tablo ile ilgili çalışanın iradesine başvurmadan herhangi bir adım atılamaz.

Değerli Meslektaşlar,

Üniversitemizde sendikamızın uzun yıllar mücadelesi sonucunda yöneticilerimizi seçebilme olanağına kavuştuk. Rektörümüzü, dekanlarımızı ve bölüm başkanlarımızı seçebildik. Dolayısıyla hem Rektörlük, hem ÜYK hem de Senato gücünü çalışandan alabildi. Böylelikle siyasetin ve VYK’nın üniversite üzerinde olan etkisi ciddi anlamda en aza indirgenmiş oldu.

Çalışanın desteğini, güvenini kaybetmiş, gücünü çalışandan almayan bir Rektörlük maalesef süreç içerisinde diğer güç merkezlerinin etkisi altına girer. Üniversitede yapılan son istihdamlarda da görüleceği gibi Rektörlük artık devre dışı kalmış, VYK iradeyi tamamen ele almış, Rektörlük olumlu veya olumsuz söz söyleyemez noktaya gelmiştir. Uzun yıllar mücadele ile elde ettiğimiz özerk yapı hem mali açıdan hem de idari açıdan yaşanan olumsuzluklar ile tehdit altındadır.

Üniversitemiz mali sıkıntıların ardından idari bir sıkıntının da içerisine girmiştir. Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato bu sıkıntının büyümesine izin vermemelidir, süreçlere seyirci kalmamalıdır.

Üniversite yönetiminde çalışanın sesi ve sözü olan ÜYK ve Senato yaşadığımız bu krizinin aşılabilmesi için yol gösterici olabilmelidir. Rektörlük üniversiteyi yönetme iddiasını sürdürebilmek için çalışanın iradesine başvurmaktan kaçınmamalıdır. ÜYK’yı, Senatoyu toplamaktan çekinen, çalışanın iradesine başvurmaktan geri duran bir Rektörün böylesine bir krizi başarıyla sonuçlandırması mümkün değildir.

Demokrasilerde, bir göreve 5 yıllığına seçilmiş veya atanmış olmanız, 5 yıl boyunca her türlü gelişmeye kayıtsız kalabileceğiniz ve size bu görevi veren iradeyi yok sayabileceğiniz anlamına gelmez. Aslolan kişilerin makamları değil kurumun geleceğidir.

Değerli Meslektaşlar,

Sendikamız geçen hafta Üniversitemizin mali sorunları ile ilgili kitle toplantısı yapmış ve pozisyonunu duyurmuştur. Kitle toplantısı öncesinde Eğitim Bakanı ile, Üniversitedeki diğer sendikalar ile, VYK ile, Rektörlük ile ve ÜYK üyeleriyle görüşmüştür. Kitle toplantımızdan bugüne bir hafta geçmiş ancak Rektörlükten herhangi bir adım gelmemiştir. ÜYK ve Senato toplanmamıştır.

Üniversitemiz maalesef zaman kaybetmeye devam etmektedir. DAÜ-SEN olarak tüm yetkili yönetim kurullarını yani VYK’yı, ÜYK’yı ve Senato’yu bir kez daha uyarmak istiyoruz. Önümüzdeki birkaç ay çok önemlidir. Hem yeni dönemin hazırlıkları başlamalı, hem Türkiye ve uluslararası tanıtım planlanmalıdır. Mevcut durum buna engeldir. Atalet içerisinde geçirdiğimiz zaman maalesef üniversitemizin lehine çalışmıyor. Hiçbir kimsenin makamı, Üniversitemizin geleceğinden daha değerli görülemez, görülmemelidir.

Daha fazla öğrenci kaybetmeye, tedbir almak için daha fazla gecikmeye imkan kalmamıştır. Bu üniversite hepimizin; sorumluluk içerisinde davranmalı ve yetkilerimizi doğru ve zamanında kullanmalıyız. Süreçlere seyirci kalıp, başarısızlıklara yeni başarısızlıkların eklenmesine imkan vermemeliyiz. Bu zor süreci sadece ve sadece tüm çalışanların ortak iradesiyle aşabiliriz. Daha çok geç kalmadan, hemen seçime gidilmelidir.