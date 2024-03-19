DAÜ ve Kıbrıs Polifonik Koroları İş Birliğiyle Unutulmaz Anı Konseri: Gençlerden Melodilere

Şampiyon Melekler Takımı'ndan Doruk Akın ve Alp Akın anısına düzenlenen özel konserde duygusal anlar yaşandı. DAÜ ve Kıbrıs Polifonik Koroları'nın iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, müzik dolu bir geceye dönüştü.

DAÜ VE KIBRIS POLİFONİK KOROLAR DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE “GENÇLERDEN MELODİLERE” İSİMLİ ANI KONSERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği iş birliğinde 6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’ndan Doruk Akın ve Alp Akın anısına “Gençlerden Melodilere” isimli konser gerçekleştirildi. 16 Mart 2024 Cumartesi günü, saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen konser halka açık ve ücretsiz olarak yapıldı. Konsere DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu da katıldı.

Katılımın yoğun olduğu söz konusu konserde Ada Işığı Çocuk Korosu, Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu ve Genç Yetenekler Production Orkestrası sahne alarak geceye katılanlara duygusal anlar yaşattılar. Konserde DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve Koro Şefi Erkan Dağlı koroyu, Şef Ersin Kaşif ise orkestrayı yönetti. Konser sırasında piyanoda Uliana Öztemur eşlik ederken, solist olarak Simay Vechi ve Havva Özdemirağ sahne aldı.

Etkinlik açılışında konuşan Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Rana Uluçay Şampiyon Melekler Takımı’ndan Doruk Akın ve Alp Akın anısına düzenlenen konsere katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, Şampiyon Melekler ve dava sürecinden bahsetti. Uluçay, konuşmasında Doruk Akın ve Alp Akın kardeşlerin de zamanında Ada Işığı Çocuk Korosu üyesi olduğunu vurguladı.

Konserde Ada Işığı Çocuk Korosu birbirinden güzel çocuk şarkılarını sahnede yorumlarken, Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu ise yabancı dilde çok sesli koro eserlerini seslendirdi. Konser sırasında Genç Yetenekler Production Orkestrası çeşitli dönemlere ait orkestra eserlerinden oluşan seçkileri sundular. Ayrıca tanınmış ünlü besteci Zülfi Livaneli’nin “Ey Özgürlük” eseri orkestra, solistler ve koro şefi Erkan Dağlı tarafından sahnede seslendirildi.

Gerçekleştirilen konser süresince Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Cemre Nur Güveloğlu, İlayda Avaracı, Mercan Tekeli ve Mustafa Kayhan sahnede canlı resim performansı gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda ortaya çıkan resimler Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyesi ile Doruk Akın ve Alp Akın’ın annesi Ayşe Güler Akın’a teslim edildi.