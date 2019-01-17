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DAÜ YDİHO öğrencilerinden sahil temizliği

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DAÜ YDİHO öğrencilerinden sahil temizliği
DAÜ YDİHO öğrencilerinden sahil temizliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) ‘Toplumsal  Sorumluluk Projeleri’ Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları Şerife Hocanın Aşıksoy, Damla Simsaroğlu Ürem ve Sena Bundak Topukçuoğlu’nun önderliğini yaptığı ‘Çevre ve Doğa’ temalı proje kapsamında DAÜ YDİHO öğrencileri sosyal sorumluluk kapsamındaki ikinci etkinliklerini Bedis Piknik alanında gerçekleştirdi.

 

Proje öğretmenleri ve öğrencileri, Gazimağusa Çevre Dairesi personelinin de katılımıyla çok güzel bir etkinliğe imza attılar. Bedis plajı boylu boyunca öğrenciler, proje öğretmenleri ve çevre dairesi personeli tarafından temizlendi. Öğrenciler bu aktiviteden çok keyif aldılar ve hayatlarının bundan sonraki bölümünde çevreye karşı çok daha duyarlı olacaklarını ve etraflarındaki kişileri de bu konuda bilinçlendireceklerini ifade ettiler.

 

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