DAÜ’de yeni rektör Aykut Hocanın

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) rektörlük için yapılan seçimi (eğilim yoklamasını) Prof. Dr. Aykut Hocanın kazandı.

Birinci turda en çok oy alan iki aday arasında bugün gerçekleştirilen ikinci tur oylamada Prof. Dr. Aykut Hocanın 721 oy ve yüzde 63.03 oy oranıyla seçimi kazandı.

Prof. Dr. Ahmet Sözen ise 489 oyla yüzde 36.97’lik oy oranında kaldı.

1344 seçmenin oy hakkı bulunduğu ikinci turda 1227 oy kullanıldı, bunlardan 1210’u geçerli sayıldı.

DAÜ Rektör Adayı Saptama Komitesi (RASK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Uyguroğlu’nun verdiği bilgiye göre DAÜ Senatosu yarın saat 14.00’te toplanarak Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın rektör adayı olarak Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerilmesini onaylayacak.

Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı halinde de DAÜ’de rektör seçim süreci tamamlanmış olacak.

DAÜ Yasası’na göre, DAÜ’de rektör; Senato’nun önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile atanıyor.

Senato, yaklaşık 15 yıldır DAÜ’de rektör seçiminin daha demokratik olması için DAÜ çalışanları ve sınırlı sayıdaki öğrenci temsilcisinin katılımıyla eğilim yoklaması yaptırıyor.

HOCANIN

Seçimin kazanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, yaptığı kısa konuşmada sürecin olgun, demokratik ve güzel şekilde yürütüldüğünü, ortaya güzel projeler çıktığını, bunların DAÜ’nün ileriye götürülmesi için kullanılacağını kaydetti.

Hocanın, “DAÜ ailesinin birlik olduğu zaman çözemeyeceği sorun yok. Birlikte çalışacağız. Yapacak çok işimiz var. Yakın, orta ve uzun vadede planlamaları yapıp, önerdiğimiz, sunduğumuz projeleri, arkadaşlarımızın da sunduğu projelerle birleştirerek, DAÜ’nün ileriye götürmesi için çalışacağız” şeklinde konuştu.

SÖZEN

Prof. Dr. Ahmet Sözen, güzel bir yarış olduğunu kaydederek, “DAÜ’nün artık normalleşmesi lazım. Bu süreçlerin siyasi kaygılardan ve müdahalelerden uzak, demokratik, şeffaf şekilde olması gerek. Yola bu nedenle çıktım” dedi.

“Bütün amaç, DAÜ’nün siyasi gailelerden uzak, şeffaf, demokratik ve adil şekilde yönetilmesidir” şeklinde konuşan Sözen, “DAÜ’yü DAÜ’lülerin yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım bundan sonraki süreç böyle işler” ifadelerini kullandı.

Rektör adaylığına 20 Mart itibarıyla 13 kişi başvurmuştu. Bu adaylar 6’ya indirilmişti. Eğilim belirleme yoklamasının cuma günü yapılan ilk turunda 6 aday yarışmış, ikisi ikinci tura kalmıştı.

AYKUT HOCANIN KİMDİR?

1988 yılında Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden mezun olan Prof. Dr. Aykut Hocanın, aynı yıl ABD’nin Texas eyaletindeki Rice University’de burslu olarak eğitim görmeye başladı ve 1992’de Elektrik ve Bilgisayar Mühendisi olarak mezun oldu. 1993’de Texas A&M University’de Elektrik Mühendisliği dalında yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Aykut Hocanın, doktora çalışmasını ise Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptı ve 2000 yılında mezun oldu.

2003-2007 yılları arasında DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hocanın, 2007-2014 yılları arasındaysa Bölüm Başkanlığı’nı yürüttü.

Aykut Hocanın, Mayıs 2014’ten bu yana DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyordu.