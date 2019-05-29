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DAÜ’den organ bağışı ile ilgili panel ve etkinlik

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü ve KKTC Sağlık Bakanlığı iş birliğinde “KKTC’de Organ Bağışı Paneli ve Bağış Etkinliği” düzenleniyor.
DAÜ’den organ bağışı ile ilgili panel ve etkinlik

“Hayata Bırakacağınız En Güzel İz” sloganıyla 30 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 14.30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak panele, Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Duriye Deren Oygar, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Uzm. Psk. Naife Sevdalı Zaim, KKTC Sağlık Bakanlığı Organ Nakil Koordinatörü Meral Yükseliş ve Nakil Hastası Orhan Cemal Kaptan konuşmacı olarak katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora üstlenecek.

 

Söz konusu panelde; KKTC’deki organ bağışında son durum, İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası, beyin ölümü, organ bağışının psikolojik etkileri, organ bağışında küresel sorunlar ve çözüm önerileri, hasta ve hasta yakınlarının deneyimleri gibi konular hakkında sunumlar yapılacak.

 

KKTC’nin Organ Bağışı konusunda düzenlenmiş ilk paneli olma özelliğini taşıyan etkinlikte ayrıca KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından dileyenlerden Organ Bağışı Kaydı da alınacak.

 

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