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Devlet Tiyatroları: Çeyrek asırdır sahnemiz yok!

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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 27 Şubat 1999'da çıkan yangının yıl dönümünde mesaj yayımladı...
Devlet Tiyatroları: Çeyrek asırdır sahnemiz yok!

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından 27 Şubat 1999'da çıkan yangının yıl dönümünde yazılı bir açıklama yapılarak, "Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 25 yıldır sahnesiz…" denildi. 

"Bugün o gün...

Çeyrek asırdır sahnemiz yok!

Kara dumanlar, uçuşan küller, alevler ve  yok olan bir kültür binası… Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 25 yıldır sahnesiz…

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın sahnesi, 27 Şubat 1999’da çıkan yangın  sonucu tamamen zarar gördü. O tarihten beri yeni bir tiyatro  binası bir türlü inşa edilemedi. 2020 yılında temeli atılan sahnemizin 2021 yılında bitirilmesi sözü verildi fakat …

Bir ülkenin Devlet Tiyatrosunun 25 yıldır sahnesinin olmaması ve çok zor şartlarda oyunlarını farklı farklı salonlarda sergilemeye çalışması Kıbrıs Türk tiyatrosunu, sanatçılarını,  seyircilerini uzun yıllardır olumsuz etkilemektedir. Hala  çözüm bekleyen bu sorun, kültürel mirasın korunması açısından çok önemlidir."

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