DİSİ ile DİKO’dan Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgilendirme konusunda iş birliği

Güney Kıbrıs’taki DİSİ ve DİKO partileri, Kıbrıs sorununun çözüm temeline ilişkin bilgilendirme inisiyatifine olumlu baktığını ve buna katılacağını söyledi.

Güney Kıbrıs’taki DİSİ ve DİKO partilerinin başkanlarının dün bir araya geldiği haber verildi.

DİSİ partisinin yeni başkanı, aynı zamanda Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün beraberindeki parti heyetiyle birlikte DİKO partisini ziyaret ettiğini yazan Alithia gazetesi, iki partinin başkanlarının dünkü görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, DİKO’nun, DİSİ’nin sivil toplumu Kıbrıs sorununun çözüm temeline ilişkin bilgilendirme inisiyatifine olumlu baktığını ve buna katılacağını söylediklerini iletti.

Gazeteye göre görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Dimitriu’yla yaptıkları görüşmeyi ilgi çekici ve yapıcı olarak nitelendiren DİKO Başkanı Nikos Papadopulos, DİSİ ile farklı partiler olduklarını ve bazı konularda farklı siyasi yaklaşımlara sahip olmalarının meşru aynı zamanda beklenen ve saygı duyulan bir şey olduğunu ifade etti.

DİKO ile DİSİ’nin geçmişte vatanın ve halkın iyiliği için etkili ve verimli bir şekilde iş birliğinde bulunduğunu da dile getiren Papadopulos, iki partinin birlikte, örneğin ülkenin Euro bölgesine girmesi ve Euro’nun para birimi olarak kabul edilmesi, Güney Kıbrıs’ın memorandumdan çıkması, bankacılık sisteminin istikrarlı hale gelmesi ve Rum ekonominin düzeyinin yükseltilmesi gibi önemli konularda zor, fakat gerekli kararlar aldıklarını anımsattı.

Bu iş birliğinin, DİKO veya DİSİ’nin muhalefette olmasından bağımsız olarak etkili ve verimli olduğunu dile getiren Papadopulos, bu sebepten ötürü bu iş birliğinin bugün de devam edeceği ve etmesi gerektiği konusunda iyimser ve emin olduğunu ifade etti.

Papadopulos, aralarında Kıbrıs sorununun çözümü çabasının da bulunduğu ülkeyle ilgili önemli konuların, iki partinin iş birliğini gerektirdiğini de sözlerine ekledi.

Rum Meclisi ve DİSİ partisi başkanı Annita Dimitriu ise açıklamasında, iki partinin farklılıkları olduğuna işaret ederek, geçmişte yaptıkları gibi ortak bileşenleri bulmaları gerektiğini, öte yandan bunu gelecekte de yapacaklarını söyledi.

Ele almaları gereken çok sayıda ve karmaşık sıkıntılar olduğunu, bununla birlikte vatanın bunların üstünde olduğunu ifade eden Dimitriu, Kıbrıs sorunuyla ilgili ortak bilgilendirmenin varılan görüş birlikleri ve müzakerelerin bugüne kadarki kazanımları olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise, bir plan hazırladıklarını ve bunu daha sonra açıklayacaklarını ifade etti.

Dimitriu, vatandaşların üzerinde mutabık kalınan temelin farkında olması için, sivil toplumla tartışmaları konusunda mutabık kaldıklarını ifade ederken, Papadopulos ise açıklamasında, DİSİ’nin inisiyatifiyle hem fikir olduklarını yineledi.

Yakın zamandaki Türk-Yunan dostluğunun, Türkiye’nin ezelden bu yana Kıbrıs sorununda sahip olduğu tezleri ve ileri sürülen Türk uzlaşmazlığının değişmesi için yeterli olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Dimitriu, diplomasinin Türk-Yunan meseleleri yanı sıra Avrupa-Türk meseleleri ve Kıbrıs sorununun ele alınabilmesi için tek araç olduğuna işaret etti.

Dimitriu, ileri sürülen Türk provokasyonlarının engellenmesi ve her türlü gelişmenin ele alınabilmesi için diplomasinin kullanılmasının olumsuz bir şey olmadığını sözlerine ekledi.