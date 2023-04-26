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Down Sendromlu Barbie bebek üretildi

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Oyuncak firması Mattel, kapsayıcılık ve çeşitlilik kapsamında yürüttüğü proje dahilinde bu defa Down Sendromlu Barbie bebek tasarımını piyasaya sürdü.
Down Sendromlu Barbie bebek üretildi

Barbie bebek üreten Mattel şirketi, farklı ten rengi ve beden tiplerindeki bebeklerine Down Sendromlu bebeği de ekledi. Down Sendromlu Barbie bebeklerin ön satışı başladı.

Bugüne dek Vogue, Gucci ve Adidas ile çalışan 21 yaşındaki Down Sendromlu İngiliz model Ellie Goldstein, yeni oyuncak bebeğin tanıtımına destek verdi.
Mattel, oyuncak bebeğin tasarlanma aşamasında, bu sendromla yaşayan kadınların nasıl daha iyi yansıtılabileceğini bulabilmek için Amerika'daki Ulusal Down Sendromu Topluluğu ile iş birliği yaptı.
Down Sendromluların genel yapısına uygun olarak, kısa iskelet yapılı ve daha uzun gövdeli olacak şekilde tasarlandı. Bebeğin yüzü ve vücudu, diğer Barbie bebeklere göre daha geniş olmasıyla dikkat çekiyor.

Yeni Barbie bebek, markanın özel "Fashionistas" koleksiyonunun bir parçası olarak çıkarıldı.
Down Sendromlu Barbie bebeğe, kelebek desenli, mavi ve yeşil bir elbise giydirildi. Renkler, Down Sendromu konusunda farkındalığı vurgulama amacıyla seçildi.

Bebeğin boynundaki pembe kolye, üzerindeki boğum sayısıyla Down Sendromu'ndaki 21 kromozomu simgeliyor. 

Ulusal Down Sendromu Topluluğu'nun Başkanı Kandi Pickard, böyle bir oyuncak tasarımının yapılmasının bir onur olduğunu söyleyerek, "Topluluğumuz için çok anlamlı, ilk kez bizim topluluğumuzdan olan çocuklar kendilerine benzeyen bebeklerle oynayabilecek" dedi.

Yeni Barbie bebekle tanışan ilk kişilerden olan İngiliz model Ellie Goldstein, "Down Sendromlu Barbie bebeğin yapılmasından dolayı çok mutluyum. Bu bebeği görmek benim için çok anlamlı. Çok gurur duyuyorum ve Barbie'nin bu bebeği dünyaya tanıtmak için beni seçmiş olmasından onur duyuyorum" diye konuştu.
Mattel, son olarak, kapsayıcılık ve çeşitlilik kapsamında yürüttüğü proje kampsamında Skolyozu olan Chelsea'yi piyasaya sürerek çocuklarda farkındalığı artırmayı amaçlamıştı.

Mattel, daha önce de işitme cihazı takan Barbie'yi ve vitiligo hastası olan Ken’i üretmişti.

DOWN SENDROMU NEDİR?
Down sendromu (Mongolizm), 21. kromozomun fazladan bir kopyasına sahip olma durumuyla karakterize genetik bir hastalıktır. En sık görülen kromozomal hastalıktır. Aynı zamanda çocuklarda yavaş öğrenme ve zeka geriliğinin en sık sebebidir.

Fazladan olan 21. kromozom dolayısı ile Trizomi 21 olarak da adlandırılır.

Nedeni henüz tespit edilemeyen bu genetik farklılık, tipik bir yüz siması, badem biçimli göz, düşük kas yoğunluğu, sarkık dil, el ayasında yarık, ayak başparmağı ile ikinci parmak arasında genişlik gibi tipik belirtilerin bazen bir arada bazen de birkaçının görülmesi ile kendini gösterir.

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