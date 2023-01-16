Eleştirmenler en iyi dizi ve filmleri seçti: İşte kazananlar

Los Angeles’taki Fairmont Century Plaza Hotel’de gerçekleşen etkinlikte 28’inci kez Critics Choice Awards sahiplerini buldu. Eleştirmenlerin seçimlerinin ödüllendirildiği gecede birçok yapım ödülle döndü.
Töreni komedyen Chelsea Handler sunarken, Janelle Monae’ye özel ödül verildi. Ünlü oyuncu Jeff Bridges ise “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün sahibi oldu.
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Everything Everywhere All at Once isimli film 14 dalda adaylıkla dikkat çekerken, Abbott Elementary isimli yapım ise 6 adaylık aldı.
İŞTE KAZANANLAR
En iyi film- Everything Everywhere All at Once
En iyi kadın oyuncu: Cate Blanchett-Tar
En iyi erkek oyuncu: Brendan Fraser- The Whale
En iyi yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert- Everything Everywhere All at Once
En iyi mini dizi- The Dropout
En iyi dizi- Better Call Saul
En iyi genç oyuncu: Gabriel LaBelle-The Fabelmans
En iyi komedi- Bıçaklar Çekildi
Dramda en iyi kadın oyuncu: Zendaya-Euphoria
Dramda en iyi erkek oyuncu: Bob Odenkirk-Better Call Saul
En iyi komedi dizisi: Abbott Elementary
Komedide en iyi kadın oyuncu: Jean Smart- Hacks
Komedide en iyi erkek oyuncu: Jeremy Allen White- The Bear
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