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Eleştirmenler en iyi dizi ve filmleri seçti: İşte kazananlar

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Dünyanın önde gelen ödüllerinden biri olan Critics Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) 28'inci kez sahiplerini buldu.
Eleştirmenler en iyi dizi ve filmleri seçti: İşte kazananlar

Los Angeles’taki Fairmont Century Plaza Hotel’de gerçekleşen etkinlikte 28’inci kez Critics Choice Awards sahiplerini buldu. Eleştirmenlerin seçimlerinin ödüllendirildiği gecede birçok yapım ödülle döndü.

Töreni komedyen Chelsea Handler sunarken, Janelle Monae’ye özel ödül verildi. Ünlü oyuncu Jeff Bridges ise “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün sahibi oldu.
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Everything Everywhere All at Once isimli film 14 dalda adaylıkla dikkat çekerken, Abbott Elementary isimli yapım ise 6 adaylık aldı.

İŞTE KAZANANLAR

En iyi film- Everything Everywhere All at Once

En iyi kadın oyuncu: Cate Blanchett-Tar

En iyi erkek oyuncu: Brendan Fraser- The Whale

En iyi yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert- Everything Everywhere All at Once

En iyi mini dizi- The Dropout

En iyi dizi- Better Call Saul

En iyi genç oyuncu: Gabriel LaBelle-The Fabelmans

En iyi komedi- Bıçaklar Çekildi

Dramda en iyi kadın oyuncu: Zendaya-Euphoria

Dramda en iyi erkek oyuncu: Bob Odenkirk-Better Call Saul

En iyi komedi dizisi: Abbott Elementary

Komedide en iyi kadın oyuncu: Jean Smart- Hacks

Komedide en iyi erkek oyuncu: Jeremy Allen White- The Bear

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