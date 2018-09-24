  • BIST 99.233
  • Altın 238,094
  • Dolar 6,1507
  • Euro 7,2566
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Erdoğan Malcolm X'in kızlarını kabul etti

» »
BM 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de ırkçılık karşıtı mücadelenin en önemli isimlerinden Malcolm X'in kızlarını kabul etti.
Erdoğan Malcolm X'in kızlarını kabul etti

 Recep Tayyip Erdoğan New York kentinde Malcolm X'in kızları Qabilah ve İlyasah'ı kabul etti. 

Görüşmeye  Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra kızı Esra Erdoğan ve eşi TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.
 

 Erdoğan görüşme sonrasında, "Dünya beşten büyüktür, temalı bir fotoğrafını da" imzalayarak hediye etti. 

1940'lı yıllarda girdiği hapishanede "İslam milleti" adlı toplulukla tanışan ve Müslümanlığı seçen Malcolm Little, adını Malcolm X olarak değiştirdi.

Malcolm X siyahilerin haklarına dikkat çekti ve Amerikan toplumuna gerçek İslam'ı tanıtmaya çalıştı.

Malcolm X ABD'de egemen olan ırkçılığa karşı verdiği etkili mücadeleyle tüm dünyada kitlelerin büyük saygısını kazandı.

Malcolm X 21 Şubat 1965'te New York'ta konuşma yaparken üç silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Brezilya Devlet Başkanı adayı Daciolo: Ben Tanrı'nın elçisiyim21 Eylül 2018 Cuma 11:01
  • Meksika Devlet Başkanı lüks başkanlık uçağını satmakta ısrarlı21 Eylül 2018 Cuma 10:58
  • Trump'tan yeni gaf: ''En azından bu işten güzel bir tekneniz olmuş''21 Eylül 2018 Cuma 09:03
  • ABD'den Rusya'dan S-400 ve savaş uçağı alan Çin'e yaptırım21 Eylül 2018 Cuma 08:44
  • Trump, 'ABD tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük hatayı' Bush'a yıktı20 Eylül 2018 Perşembe 16:31
  • Kolombiya'da kokain üretimi 2017'de rekor kırdı20 Eylül 2018 Perşembe 08:48
  • Trump: Dünyanın kumbarasıyız, herkes bizi soydu19 Eylül 2018 Çarşamba 11:49
  • 'ABD-Çin ticaret savaşı 20 yıl sürebilir’19 Eylül 2018 Çarşamba 09:14
  • Meksika'da şiddet dalgası: Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor18 Eylül 2018 Salı 11:29
  • ABD 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha vergi uygulayacak18 Eylül 2018 Salı 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti