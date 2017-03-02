Evlilik eşitliği Finlandiya’da yürürlükte!

Evlilik eşitliği Finlandiya’da yürürlüğe girdi. Ülkedeki LGBTİ örgütlerinden Seta’dan Kerttu Tarjamo, “Ulaşması on yıllar alan sevinçli bir an” dedi.

Evlenebilme hakkını hemcins partnerlere de açan son İskandinav ülkesi Finlandiya oldu. Finlandiya’da bugünden itibaren evlilik artık heteroseksüel çiftlerin ayrıcalığı değil. Aynı cinsiyetten çiftler de evlenebilecek.

Ülkenin önde gelen LGBTİ örgütlerinden Seta’dan Kerttu Tarjamo kararı, “Ulaşması on yıllar alan sevinçli bir an” diye değerlendirdi. Gay Star News’a karara ilişkin konuşan Tarjamo, ülke genelinde kutlamaların olacağını, çok sayıda kişinin evleneceğini de belirtti.

Seta ve diğer LGBTİ örgütleri mücadelenin bu hak kazanımıyla bitmeyeceğini de söyledi. Ülkedeki LGBTİ aktivistleri transların cinsiyet geçiş sürecine başlamadan önce “kısırlaştırılmaları”nı zorunlu kılan düzenlemenin değişmesi için mücadeleye devam edecek. Tarjamo, “Evlilik eşitliği ile birlikte değişmesi imkansız görünen şeylerin bile değişebileceğini gördük. Bu bize umut veriyor” dedi.

Eşitliğe giden yol

2002’de eşcinsel çiftlere medeni birliktelik hakkı tanıyan düzenlemenin ardından eşit evlilik hakkı için 160 bin imza 2014’te parlamentoya ulaştı.

Parlamento aynı yıl eşit evliliği oyladı. 105 oy hakkın sağlanması yönündeyken 92 red oyu çıktı. 100 bin kişinin imzaladığı homofobik bir imza kampanyası yüzünden parlamentoyu eşit evlilik hakkını tekrar oylamaya karar verdi.

Nisan 2015’te bir kez daha oylandı. Bu sefer eşit evliliğe evet diyen milletvekillerinin sayısı 120 iken, karşı çıkanlar 49’da kaldı.

Evlilik eşitliğini engellemeye dönük başka hamleler olsa da bugün itibariyle yasa yürürlüğe girdi. Artık Finlandiya’da eşcinsel çiftler heteroseksüel çiftlerle aynı haklara sahip olarak evlenebilecek.