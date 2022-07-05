Eyfel Kulesi paslandı

Paris’in simgesi Eyfel Kulesi pas tuttu. Bir yetkili, “Eğer Gustave Eiffel hayatta olup, kuleyi gezseydi kalp krizinden ölürdü” dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan Eyfel Kulesi'nin pas tuttuğu ve acilen tamirattan geçmesi gerektiği ortaya çıktı.

Fransız Marianne dergisine sızan rapora göre, Eyfel Kulesi'nin demir ve çeliklerinin tamamen paslanması nedeniyle yapının kapsamlı bir tamirattan geçmesi gerekiyor. Haberde, 2024 yılında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesinde 60 milyon euro harcanarak boyanması planlanan kulenin bu “geçici makyaj” yerine acilen tam teşekküllü bir tamirattan geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

Bir yetkili, dergiye yaptığı açıklamada “Eğer Gustave Eiffel hayatta olup, kuleyi gezseydi kalp krizinden ölürdü” dedi.

Gustave Eiffel tarafından 19. yüzyılda inşa edilen 324 metre uzunluğundaki Eyfel Kulesi her yıl 6 milyona yakın turisti ağırlıyor ve dünyanın en turistik yerleri arasında bulunuyor.