Filmmor’da bu hafta: Kadınların gözünden savaşın yıkıcı etkisi

Filmlerle savaşların yıkıcı etkilerine sinemacı kadınların gözünden bakılıyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında iki kadının aşkını anlatan Summerland filminden

Yeni Alman sinemasının öncülerinden, kült feminist filmleriyle tanınan Helma Sanders-Brahms’ın 1979 yapımı ‘Almanya, Solgun Ana’ filmi, 26 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de gösterime girecek.

Çok sayıda uluslararası ödülün sahibi ve Almanya’nın en büyük sinema ödülü ‘Altın İstiridye’yi alan ilk kadın sinemacı Helma Sanders-Brahms’ın filmi, Nazi döneminden 2. Dünya Savaşı’na ve 1950’lere uzanan bir aralıkta, Almanya’da erkekler dünyayı paylaşma savaşıyla meşgulken bir kadının çocuğuyla hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

27 Kasım Pazar günü ise iki film izleyiciyle buluşacak. Saat 18.00’de Hollandalı yönetmen Nicole Van Kilsdonk’un ‘Babamın Çalıya Döndüğü Gün’ filmi var. Birçok uzun metraj film ve televizyon dizisi yöneten Nicole Van Kilsdonk, bu yapımda küçük bir kızın savaş serüveni aracılığıyla, savaşın, sınırların, bürokrasinin, düşmanlığın nasıl musibetler olduğunu hiç şiddet göstermeden gözler önüne seriyor.

Saat 20.00’de ise İngiliz oyun yazarı, tiyatro yönetmeni ve senarist Jessica Swale’in ‘Yaz Ülkesi‘ filmi izleyiciyle buluşacak.

Televizyon, tiyatro ve film endüstrisinde kadınların güvenli, eşit ve adil koşullarda çalışması için faaliyet gösteren ‘Times Up’ gönüllüleri arasında yer alan Jessica Swale’in 2020 yapımı filmi, İkinci Dünya Savaşı döneminde İngiltere’de geçiyor. Ünlü İngiliz oyuncu Gemma Arterton’un başrolünü oynadığı film, bombardıman nedeniyle Londra’dan tahliye edilen çocuklardan Frank’in, Güney İngiltere sahilinde sakin bir hayat süren münzevi yazar Alice’in kapısını çalmasıyla başlıyor. Alice ile Frank’in geçmişlerinde beklenmedik ortaklıklar ve kesişmelerin ortaya çıkmasıyla ikili arasında yeni bir bağ ve iletişim gelişiyor.

Kadın Cinayetleri Önlenebilir forumu

13 Kasım’da sosyal medyadaki bant kısıtlamaları nedeniyle yayınlanamayan Kadın Cinayetleri Önlenebilir forumu da 27 Kasım’da filmmoronline.org ve Filmmor Youtube kanalından simultane tercümeyle yayımlanacak.

Festivaldeki filmler www.filmmoronline.org‘a kayıt ve rezervasyon yaptırarak Türkçe altyazıyla ücretsiz izlenebilir.