Florida Valisi DeSantis adaylık yarışından çekildi, Trump'a desteğini açıkladı

DeSantis'in kararı sonrası kritik New Hampshire ön seçimleri öncesinde Trump'ın karşısında ciddi rakip olarak sadece eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley kalmış oldu.

Florida Valisi Ron DeSantis, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için Cumhuriyetçi partide yürüttüğü adaylık kampanyasını sonlandırarak Eski Başkan Donald Trump'ı destekleyeceğini açıkladı.

DeSantis'in bu kararı sonrası kritik New Hampshire ön seçimleri öncesinde Trump'ın karşısında ciddi rakip olarak sadece eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley kalmış oldu.

Kasım ayında yapılacak genel seçimler öncesinde Cumhuriyetçiler tarafından Trump'a karşı en umut verici alternatif olarak görülen DeSantis, Iowa'da Trump'a karşı aldığı yenilgiden kısa sünre sonra yarıştan çekildi.

DeSantis'in ayrılışı ile, dört adli soruşturmayla karşı karşıya olmasına rağmen Cumhuriyetçi seçmenler arasında hala destek bulan eski başkan Trump ile Haley yarışta başbaşa kadı.

Öte yandan DeSantis'in destekçilerinin daha ılımlı Haley'dense Trump'ı destekleme olasılıkları daha yüksek görünüyor. New Hampshire Üniversitesi Araştırma Merkezi direktörü Andrew Smith, New Hampshire'da DeSantis destekçilerinin yaklaşık üçte ikisinin Trump'ı ikinci tercihleri olarak gösterdiğini söyledi.

Geçen yılın çoğunu DeSantis'e saldırarak geçiren Trump, pazar akşamı New Hampshire'daki mitinginde valiyi övdü ve Demokratların muhtemel adayı olan Başkan Joe Biden'ı yenmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Anketlere göre Trump, New Hampshire'da Haley karşısında çift haneli bir farka sahip. 24 Şubat'ta Güney Carolina'da yapılacak ön seçimlerde de önde gidiyor. Haley'nin, 2011'den 2017'ye kadar vali olarak görev yaptığı Güney Carolina'da kaybetmesi halinde adaylık umutları büyük darbe alacak.