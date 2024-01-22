  • BIST 8045.51
  • Altın 1964.956
  • Dolar 30.2372
  • Euro 32.9774
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Florida Valisi DeSantis adaylık yarışından çekildi, Trump'a desteğini açıkladı

» »
DeSantis'in kararı sonrası kritik New Hampshire ön seçimleri öncesinde Trump'ın karşısında ciddi rakip olarak sadece eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley kalmış oldu.
Florida Valisi DeSantis adaylık yarışından çekildi, Trump'a desteğini açıkladı

Florida Valisi Ron DeSantis, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için Cumhuriyetçi partide yürüttüğü adaylık kampanyasını sonlandırarak Eski Başkan Donald Trump'ı destekleyeceğini açıkladı.

DeSantis'in bu kararı sonrası kritik New Hampshire ön seçimleri öncesinde Trump'ın karşısında ciddi rakip olarak sadece eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley kalmış oldu.

Kasım ayında yapılacak genel seçimler öncesinde Cumhuriyetçiler tarafından Trump'a karşı en umut verici alternatif olarak görülen DeSantis, Iowa'da Trump'a karşı aldığı yenilgiden kısa sünre sonra yarıştan çekildi.

DeSantis'in ayrılışı ile, dört adli soruşturmayla karşı karşıya olmasına rağmen Cumhuriyetçi seçmenler arasında hala destek bulan eski başkan Trump ile Haley yarışta başbaşa kadı.

Öte yandan DeSantis'in destekçilerinin daha ılımlı Haley'dense Trump'ı destekleme olasılıkları daha yüksek görünüyor. New Hampshire Üniversitesi Araştırma Merkezi direktörü Andrew Smith, New Hampshire'da DeSantis destekçilerinin yaklaşık üçte ikisinin Trump'ı ikinci tercihleri olarak gösterdiğini söyledi.

Geçen yılın çoğunu DeSantis'e saldırarak geçiren Trump, pazar akşamı New Hampshire'daki mitinginde valiyi övdü ve Demokratların muhtemel adayı olan Başkan Joe Biden'ı yenmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Anketlere göre Trump, New Hampshire'da Haley karşısında çift haneli bir farka sahip. 24 Şubat'ta Güney Carolina'da yapılacak ön seçimlerde de önde gidiyor. Haley'nin, 2011'den 2017'ye kadar vali olarak görev yaptığı Güney Carolina'da kaybetmesi halinde adaylık umutları büyük darbe alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple, "dünyanın en değerli markası" tahtını Amazon'dan geri aldı17 Ocak 2024 Çarşamba 11:14
  • ABD, İsrail’i Gazze’de operasyonlarını düşürmesi için uyardı, Çin barış konferansı önerdi15 Ocak 2024 Pazartesi 11:02
  • Arjantin'de enflasyon oranı, 2023'te yüzde 211'i geçti12 Ocak 2024 Cuma 21:12
  • ABD ve İngiltere Yemen'de Husi hedeflerini vurdu, Rusya BM Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı12 Ocak 2024 Cuma 09:33
  • Trump: Başkan olsaydım Ukrayna savaşı ve Hamas saldırısı asla yaşanmazdı11 Ocak 2024 Perşembe 20:40
  • ABD, Nisan 2022'den bu yana ilk defa Rusya'dan petrol aldı11 Ocak 2024 Perşembe 19:06
  • Çetelerin canlı yayın bastığı Ekvador'da ne oluyor?10 Ocak 2024 Çarşamba 22:19
  • Son mahkeme dosyaları da açıldı: Epstein beş yüzden fazla soruyu cevapsız bırakmış10 Ocak 2024 Çarşamba 21:14
  • SEC'in X hesabından yapılan izinsiz paylaşım Bitcoin fiyatını zıplattı10 Ocak 2024 Çarşamba 13:57
  • Boeing, 737 Max 9 uçağındaki 'hatasını kabul etti'10 Ocak 2024 Çarşamba 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti