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Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışına, Azerbaycan ev sahipliği yapacak.
Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

Şampiyonanın 8. ayağı, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek.

Azerbaycan Grand Prix'sinin sıralama turları yarın KKTC saati ile 17.00'de gerçekleştirilecek. 51 turluk yarış ise 12 Haziran Pazar günü 14.00'te başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull takımından Max Verstappen'in 4, Charles Leclerc'in (Ferrari) 2, Sergio Perez'in (Red Bull) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

  1. Max Verstappen (Hollanda): 125 puan
  2. Charles Leclerc (Monako): 116 puan
  3. Sergio Perez (Meksika): 110 puan
  4. George Russell (Büyük Britanya): 84 puan
  5. Carlos Sainz (İspanya): 83 puan

TAKIMLAR

  1. Red Bull: 235 puan
  2. Ferrari: 199 puan
  3. Mercedes: 134 puan
  4. McLaren: 59 puan
  5. Alfa Romeo: 41 puan
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