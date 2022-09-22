Fransa ertesi gün hapını ücretsiz hale getiriyor

Fransa, ertesi gün hapını herkes için ücretsiz yaparak kadın hakları konusundaki tavrını ortaya koyuyor. Karar, aile planlaması kurumları tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Fransa, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan “Roe v. Wade kararı”nı iptal etmesinin ardından ülkedeki kadınların haklarını desteklemek istiyor.

Bu nedenle ertesi gün hapına ulaşımı ücretsiz olarak sunacak ve anayasada kürtaj hakkını güvence altına alacak.

Times’ta yer alan habere göre, Sağlık Bakanı François Braun’un dünkü açıklaması, kürtajın neredeyse yasak olduğu Polonya ve kısıtlandığı Macaristan gibi muhafazakar AB ülkelerinin yanında “ileri bir adım” olarak görüldü.

Fransız seçmenlerin yüzde 83’ü kürtaj hakkından yana olsa da, yakın zamanda yapılan bir ankete göre, ülkede buna şiddetle karşı çıkan, çoğunlukla katı Katoliklerden oluşan bir azınlık da mevcut.

OCAK AYINDAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ertesi gün hapları çoğu Avrupa ülkesinde eczanelerde reçetesiz olarak mevcut, ancak 26 yaşın üzerindeki kadınlar bu haplar için para ödemek zorunda. Maliyetleri de 54 TL ile 360 TL (3-20 €) arasında değişiyor.

20 Minutes gazetesine verdiği röportajda Braun, hapların ocak ayından itibaren her yaş için ücretsiz olacağını söyledi.

“Kadınların doğum kontrolüne erişimde yaşadıkları zorluklara karşı mücadele etmeliyiz” diyen Sağlık Bakanı, ayrıca, Fransa’da 1975’te yasal hale getirilen kürtaj hakkının anayasaya dahil edilmesi yönündeki hamleleri desteklediğini de söyledi.

Dünya Nüfus İncelemesi’ne göre, Fransa’da 15 ile 44 yaş arasındaki her 1000 kadından 16,9’u kürtaj yaptırmış. Bu, Avrupa genelinde 20.2 ile İsveç ve 17 ile İngiltere’nin ardından üçüncü en yüksek oran.