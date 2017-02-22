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Füsun Demirel’den “Aşk Dersleri” bugün Baki Koşar Festivalinde

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Füsun Demirel’den “Aşk Dersleri” bugün Baki Koşar Festivalinde
Baki Koşar Kültür ve Sanat Festivali üçüncü gününe Füsun Demirel’in yönettiği “Aşk Dersleri” oyunu ile devam ediyor.

Siyah Pembe Üçgen’in dokuzuncusunu düzenlediği Baki Koşar Kültür ve Sanat Festivali sürüyor. Festivalin üçüncü gününde “Oyuncak Atölyesi”ne katılabilir ve Füsun Demirel’in yönettiği “Aşk Dersleri” tiyatro oyununu seyredebilirsiniz.

“Günlük hayatın hayal gücünüzü sınırlamasına izin vermeyin” sloganıyla, oyuncak atölyesi bugün saat 18’de gerçekleşecek. Atölye yetişkinlerin evdeki malzemelerle kendi oyuncaklarını yaparken fikir alışverişinde bulunabileceği eğlenceli bir ortam vadediyor. Atölye sınırlı sayıda katılımı kabul edebildiğinden, katılımcıların festival@siyahpembe.org adresine katılım taleplerini bildirmeleri gerekiyor.

9. Baki Koşar Kültür Sanat Festivali kapsamında bu akşam Füsun Demirel’in yönetip oynadığı Aşk Dersleri isimli oyun da İzmir’de seyirciyle buluşacak. Oyun Dario Fo, Franca Rame ve Jacopo Fo’nun kaleminden. Aşk ve cinselliğin ironik bir üslupta anlatıldığı oyun, size yaşamınızda aşk üzerine kimsenin söyleyemediklerini fısıldayacak. “Aşk Dersleri”ni bu akşam saat 20:30’da İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde izleyebilirsiniz.

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