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Game of Thrones yazarı R. R. Martin, serinin son kitabını evde karantinaya çekilerek bitirecek

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Game of Thrones yazarı R. R. Martin, serinin son kitabını evde karantinaya çekilerek bitirecek
Game of Thrones yazarı R. R. Martin, serinin son kitabını evde karantinaya çekilerek bitirecek

Dünyada büyük ses getiren Game of Thrones televizyon dizisinin hikaye yazarı George R.R. Martin, roman serisinin 6'ncı kitabını koronavirüs salgını sebebiyle kendisini karantinaya kapatarak bitirmeye çalıştığını açıkladı.

Martin, Game of Thrones'a uyarlanan "A Song of Ice and Fire" serisinin şu anda son kitabı olan (Seri toplamda 7 kitaptan oluşuyor) The Winds Of Winter'ı (Kış Rüzgarları) 9 sene önce yazmaya başlamış ancak bir türlü bitirememişti.

Serinin 7'inci kitabı A Dream of Spring'in ise ne zaman yayımlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Kişisel blog sitesinde Covid 19 virüsünün risk grubunda olduğunu belirten 71 yaşındaki ABD'li yazar, "Strange Days" (Tuhaf günler) başlığı altında uzun bir yazı kaleme aldı.

Hayranlarına şu anda yaşadıklarıyla ilgili bilgi veren George R.R. Martin, "Tuhaf günler geçiriyoruz. Çok yaşlı biri olmama rağmen daha önce hiç böyle bir dönemi tecrübe etmemiştim. Her yerde olduğu gibi New Mexico'da da (ABD'de Meksika sınırında bir eyalet) bazı önlemler alınıyor. Benim için endişelenmeyin. Yaşım ve fiziki durumum sebebiyle en riskli ve kırılgan grup içerisinde olduğumun farkındayım. Kendimi iyi hissediyorum ve uzak bir yerde kendimi karantinaya aldım. Yanımda bir çalışanım var, ne kasabaya iniyor ne de birisiyle görüşüyorum. Her gün yazıyorum. bu günleri sağ salim atlatalım, esen kalın dostlar." mesajını paylaştı.

R. R. Martin: Sanki bilim-kurgu romanında yaşıyoruz

Yazar Martin, haberlere baktığı zaman sanki bir bilim-kurgu romanında yaşadıklarını hissettiğini belirterek "Sonradan üzülmektense tedbirli olmakta fayda var." diye de hayranlarına önlem almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Martin, ayrıca ellerin nasıl yıkanması gerektiği konusunda da ayrıntılı bir görsel paylaştı.

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi, 8 sezon 73 bölümün ardından 19 Mayıs 2019 tarihinde 1 saat 20 dakikalık final bölümünün ardından ekranlara veda etmişti.

Yapımın son sezonunun her bölümü ABD'de ortalama 43 milyon izleyiciye ulaşarak rekor kırmış, bu sebeple yapımcı firma benzer bir senaryoyla yeni bir dizi hazırlıklarına başlamıştı.

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