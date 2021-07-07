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“GARABÖCÜ” Halk Masalı Kitabı AKM Önünde Çocuklara Tanıtılıyor

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1924 doğumlu Hamide İbrahim Paşaoğlu’nun annesinden dinlediği ve kendisinin de çocukları ile torunlarına anlattığı “Garaböcü” adlı Kıbrıs halk masalı kitabı Cuma günü AKM bahçesinde düzenlenecek “Bir Meselimiz Var” etkinliğinde tanıtılacak.
“GARABÖCÜ” Halk Masalı Kitabı AKM Önünde Çocuklara Tanıtılıyor

1924 doğumlu Hamide İbrahim Paşaoğlu’nun annesinden dinlediği ve kendisinin de çocukları ile torunlarına anlattığı “Garaböcü” adlı Kıbrıs halk masalı kitabı Cuma günü AKM bahçesinde düzenlenecek “Bir Meselimiz Var” etkinliğinde tanıtılacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında mali destek verdiği, Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’nin (TUFAD) projesi olarak basılan kitabın tanıtımı saat 19.00’da başlayacak.

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Tüm çocukların ve ailelerinin davetli olduğu etkinlikte, kitabı derleyen-yazan Eğitimci-Yazar Akile Ruh Ekizoğlu, masal anlatımı yapacak ve kitap imzalayacak.  

“Bir sıçan ile garaböcünün Mesarya ovalarındaki karşılaşması, arkadaş olması ve yardımlaşması”nın anlatıldığı kitabın illüstrasyon ve grafik tasarımını Mehmet İlkerli, düzeltisini de Meryem Yıldız yaptı. Gelişim Psikoloğu Psk. Dr. Fatih Bayraktar’ın danışmanlığında hazırlanan kitabın ana okul ve ilkokullarda kaynak kitap olarak kullanılması KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından uygun görüldü.

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