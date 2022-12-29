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Gaz kaçağı faciasında Polisten İlk Açıklama Geldi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Gaz kaçağı faciasında Polisten İlk Açıklama Geldi

29.12.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Abraham Ogheneovo ORIBEI (E-29) ile Lucky EMENIM (E-22)’in ikamet ettikleri ikametgah içerisinde bulunan Marian ATAMERE (K-26) ve henüz ismi tespit edilemeyen diğer kadın şahıs ile birlikte bulundukları sırada muhtemelen gaz zehirlenmesine maruz kalmışlardır.

Olay sonucu henüz ismi tespit edilemeyen kadın şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken, gaz zehirlenmesine maruz kalan Abraham Ogheneovo ORIBEI, Lucky EMENIM ve Marian ATAMERE kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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