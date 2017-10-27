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Geçitkale’de ‘Pembe Gün’ etkinliği yapıldı

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Geçitkale’de ‘Pembe Gün’ etkinliği yapıldı
“Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” nedeniyle, Geçitkale’de pembe gün etkinliği düzenlendi.

Geçitkale Belediyesi’nin sosyal sorumluluk üstlenerek çalışanları ile katkı koyduğu etkinlikte belediye çalışanlarının yanı sıra bölgedeki okullar, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar da yürüyüş etkinliğine katıldı.

Yürüyüş, Belediye önünde başlayarak köy meydanına kadar devam etti. 

Günün anlam ve önemine uygun pembe kıyafet giyinen öğrenciler ellerinde pembe balonlarla köy meydanında yürüdü.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada ülkede kanser vakalarında ciddi bir artış olduğuna dikkati çekti.

Öztaş, kanser vakalarının ülkede gün geçtikçe yayıldığına dikkat çekerek, en etkin tedavinin erken teşhis olduğunun unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

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