Gelişen teknolojiye inat hala hayatta kalmaya direnen bir güzellik….

Bir zamanlar yeni yılda, bayramlarda ve diğer tüm özel günlerde uzaktaki dostlara, akrabalara gönderilen kartpostallar vardı.

Arkasına yazılan bir kaç satır çok kıymetliydi.

Cep telefonları ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte kartpostallar unutulmaya yüz tuttu..

Ancak az da olsa günümüzde kartpostallar tozlu raflarda ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Gazimağusa da 25 yıldır kartpostal satışını yapan Ali Tayyar, yıllarca bir birinden güzel kartpostalların satışını yaptığını, ilk başlardaki büyük ilginin son yıllarda internet ve cep telefonlarının çıkmasıyla düştüğünü belirtse de, teknolojiye inat kartpostal satışını sürdüreceğini vurguladı.

Hala kartpostalı tercih eden vatandaşlar ise, her ne kadar teknoloji gelişerek yaygınlaşsa da, kartpostalların arkasına yazılmış o bir kaç satırlık anlamlı sözlerin büyük değeri olduğu düşüncesiyle kartpostal almaktan vazgeçmediklerini belirtirken, ellerinde yıllar öncesine dayalı hatıra olarak sakladıkları kartpostallar bulunduğunu söylediler.