Genç LGBTİ’ler cinsel sağlık projesinde yer almak ister misin?

Genç LGBTİ Cinsel Sağlık Projesi eğitmen eğitimi başvuruları başladı.

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) genç LGBTİ’lerin ihtiyaçlarına göre sağlık bilgisi ve hizmetlerine erişimlerini destekleyici bir ortam yaratılmasına katkı sağlamak için proje başlattı.

Y-PEER Türkiye, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ortaklığı ve Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Fonu desteği ile yürütülen Genç LGBTİ Cinsel Sağlık Projesi, 18-25 yaş arasında; İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Mersin, Samsun illerinde yaşayan LGBTİ gençlere cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında doğru ve güvenilir bilgileri akran eğitimi metotlarıyla ulaştırmayı hedefliyor.

Genç LGBTİ Cinsel Sağlık Projesi’nin ilk aşamasında gençler Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği standartları ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi’nin uzman ve teknik desteği ile cinsel sağlık üreme sağlığı ve eğitim becerileri konularında altı günlük, kapsamlı bir eğitmen eğitimine katılacak. Bu programı tamamlayan gençler sonrasında yerellerinde gerçekleştirilen yaygınlaştırma eğitimleri ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademi temsilcileri ve sağlık hizmet sağlayıcılarının katılım göstereceği yerel iş birliği toplantılarında akran eğitmeni olarak sorumluluk alacaklar.

2017 yılında gerçekleştirilecek Eğitici Eğitimi 19-24 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek.

“Ben de katılmak istiyorum! Ama nasıl?”

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) ve bu alanda çalışan başka sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışabileceğine inanan ve gerçekleşecek proje, eğitim, etkinlik, savunuculuk vb. çalışmalarının ekiplerinde -zamanı elverdiği ölçüde- sorumluluk alabilecek olan gençlerin başvurusunu bekliyor.

Eğitim için gerekli olan ulaşım, konaklama ve yemek masrafları proje kapsamında Y-PEER Türkiye tarafından karşılanacak. Başvurular için en geç 5 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar şu bağlantıdaki formun basvuru@sagliktagencyaklasimlar.org adresine gönderilmesi gerekiyor.

Derneğin çağrı metninde kimlerin katılabileceğine dair şu ifadeler yer alıyor:

“18-25 yaş arasında olan,

“LGBTİ’ler ve LGBTİ hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları gibi alanlarda çalışmış veya çalışma motivasyonu olan,

“İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Mersin ve Samsun illerinde ikamet eden ve bu illerde planlanan LGBTİ gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında gerçekleştirilecek olan akran eğitimlerine katılacak,

“2017 yılı sonuna kadar bu çalışmalara ayıracak zamanı olan (ki bu en az 3 tane 2 günlük Akran Eğitimi'nde ve 6 ilde gerçekleştirilecek yerel iş birliği toplantılarında akran eğitmeni olarak bulunmak, Kendine İyi Bak Kutu oyununu en az 10 kez yaygınlaştırmak ve tüm bu çalışmaların hazırlık süreçlerine katılmak anlamına gelmektedir)”