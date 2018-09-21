Girne Polis müdürlüğündeki Mısırlıların isimlerini açıkladı

Kıbrıs Rum basınında yer alan haberlerde hatalı ve birbiriyle çelişen çok sayıda haber gördüğüm için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün karasularımıza izinsiz girerek balık avlarken yakalanan tekne ile ilgili Kıbrıs Rum basınında hatalı ve birbiriyle çelişen çok sayıda haber yayınlanması üzerine bir açıklama yaptı.

Bakan Özersay, yaptığı açıklamada, "Bu akşam bakanlıktan eve dönüşte Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek bugün karasularımıza izinsiz girerek balık avlarken yakalanan teknenin mürettebatını ziyaret ettim ve yetkili polis arkadaşlarımızdan bilgi aldım.

Mısır vatandaşı olan ve toplamda beş kişi olan bu şahıslarla Arapça bilen bir tercüman aracılığıyla sohbet ettim. Polisimizin kendilerine gayet iyi davrandığını ve temel ihtiyaçlarının olması gerektiği karşılanmış olduğunu bizzat gözlemledim. Yarın sabah mahkemeye çıkarılacaklar ve yasalarımız çerçevesinde mahkeme haklarında karar verecek. Gemi ise şu anda Girne limanına çekilmiş durumdadır. Gemide bulunan ve şu anda Polis müdürlüğünde tutulan Mısırlıların isimleri aşağıdaki gibidir:

1- Ahmed Farag Taha Elzahed,

2- Sameh Sobheye Ali Moharam,

3- Abdelraouf El Dayed Abdelrahman,

4- Abdou İbrahim Eid İbrahim Elgendy,

5- Amr Mahmoud Abdou Mohamed