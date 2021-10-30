  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Girne Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında tıp eğitiminde işbirliği protokolü imzalandı

» »
Girne Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında tıp eğitiminde işbirliği protokolü imzalandı
Girne Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında tıp eğitiminde işbirliği protokolü imzalandı

Girne Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında tıp fakültelerinin eğitim, öğretim, bilimsel çalışma ve kültürel alanlarda iş birliği yapmalarını sağlamak amacıyla protokol imzalandı. Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın imzaları ile yürürlüğe giren protokol ile iki üniversite, tıp eğitiminde iş birliği yapacak.

İmzalanan protokol kapsamında tıpta uzmanlık öğrencileri, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde en az bir yıl süreli eğitimlerini tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilgili anabilim dalının uygun gördüğü yer ve tarihlerde eğitim alabilecekler.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Gerek öğrenciler gerekse akademisyenler açısından çok önemli bir işbirliğine imza attık.”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Ankara Üniversitesi ile imzaladıkları, tıp fakültelerinin eğitim, öğretim, bilimsel çalışma ve kültürel alanlarda iş birliğini amaçlayan protokolün her iki üniversiteye de önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. “Gerek öğrenciler gerekse akademisyenler açısından çok önemli bir iş birliğine imza attık” diyen Prof. Dr. Salihoğlu, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıpta uzmanlık eğitimine başlayan araştırma görevlilerinin, protokol kapsamında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi anabilim dallarında eğitim alacaklarını söyledi.

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin öğrencilerine uygulamalı eğitimlerinin büyük bölümünü en yeni teknoloji ile donatılmış Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde yapma olanağı sunduğunu hatırlatan Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, köklü bir geçmişe sahip olan Ankara Üniversitesi ile işbirliğine gitmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı10 Haziran 2021 Perşembe 17:58
  • Girne Üniversitesi’ne ait TEAL gemisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliği ile müze oluyor04 Haziran 2021 Cuma 13:00
  • Andrey Orazbayev’in“Hafızaların Haritası” adlı kişisel sergisi, 1 Haziran Salı günü saat 10:00'da Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açılacak.28 Mayıs 2021 Cuma 13:48
  • Girne Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:22
  • “2021 KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na Başvurular Devam Ediyor…14 Mayıs 2021 Cuma 14:42
  • “2021 KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na Başvurular Devam Ediyor…14 Mayıs 2021 Cuma 12:02
  • Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun Temeli, 23 Nisan Coşkusuyla Atıldı23 Nisan 2021 Cuma 17:20
  • Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması”nda 18 Üniversite Arasında Dördüncü Oldu.20 Nisan 2021 Salı 10:58
  • Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 500 Bin Kitap ve 650 Milyon Elektronik Kaynak ile Bölge Halkının Hizmetinde30 Mart 2021 Salı 15:25
  • Girne Üniversitesi Öğrencileri Üniversiteler Arası Hassas İniş Yarışmasında KKTC’yi Temsil Edecek22 Mart 2021 Pazartesi 14:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti