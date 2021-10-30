Girne Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında tıp eğitiminde işbirliği protokolü imzalandı

Girne Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında tıp fakültelerinin eğitim, öğretim, bilimsel çalışma ve kültürel alanlarda iş birliği yapmalarını sağlamak amacıyla protokol imzalandı. Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın imzaları ile yürürlüğe giren protokol ile iki üniversite, tıp eğitiminde iş birliği yapacak.

İmzalanan protokol kapsamında tıpta uzmanlık öğrencileri, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde en az bir yıl süreli eğitimlerini tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilgili anabilim dalının uygun gördüğü yer ve tarihlerde eğitim alabilecekler.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Gerek öğrenciler gerekse akademisyenler açısından çok önemli bir işbirliğine imza attık.”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Ankara Üniversitesi ile imzaladıkları, tıp fakültelerinin eğitim, öğretim, bilimsel çalışma ve kültürel alanlarda iş birliğini amaçlayan protokolün her iki üniversiteye de önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. “Gerek öğrenciler gerekse akademisyenler açısından çok önemli bir iş birliğine imza attık” diyen Prof. Dr. Salihoğlu, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıpta uzmanlık eğitimine başlayan araştırma görevlilerinin, protokol kapsamında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi anabilim dallarında eğitim alacaklarını söyledi.

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin öğrencilerine uygulamalı eğitimlerinin büyük bölümünü en yeni teknoloji ile donatılmış Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde yapma olanağı sunduğunu hatırlatan Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, köklü bir geçmişe sahip olan Ankara Üniversitesi ile işbirliğine gitmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.