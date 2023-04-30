Girne Yarı Maratonu Son Buldu

Girne Belediyesi’nin sevimli dostlar yararına organize ettiği ‘Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023’ yaklaşık üç bin katılımcı ile gerçekleşti.

Girne Belediyesi organizasyonunda bu yıl dördüncüsü gerçekleşen ‘Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023’ yoğun bir katılım ile sorunsuz tamamlandı. Yaklaşık 3 bin kişinin katılım gösterdiği ‘Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023’, bir şölen havasında son buldu.

Sabah saat 07:45’te 21 K Kadın/Erkek klasmanları için ilk startı veren ‘Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023’, saat 08:00 itibarı ile 10 K Kadın/Erkek klasmanları için start verdi. Maraton’un son halkası olan 3 K Halk Koşusu ise saat 10:00’da başladı. İlk iki yarışın son bulması ile saat 09:50 sularında 21 K ile 10 K Kadın/Erkek klasmanları sıralama ödülleri verildi.

ŞENLİK HAVASINDA BİR MARATON

Hava şartlarının da elverişli olması ile ‘Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023’ yoğun katılım ile şölen havasında geçti. Sponsorların sağlamış olduğu stantlar ile katılımcılar, birbirinden özel lezzetlere ve hediyeler kavuşma şansı buldu. Ürün maskotları ve tanıtım stantlarının da yer aldığı ‘Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023’, 7’den 70’e herkesin güzel bir gün geçirmesini sağladı.

TÜM SAĞLIK ÖNLEMLERİ ALINDI

‘Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023’ esnasında yaşanabilecek kazaları önlemek adına tüm önlemlerin alındığı maraton alanında sürekli bir ambulans hazır bulundu. Bunun yanı sıra yine sakatlanma yaşayan sporcular için fizyoterapi çadırı da destek sağladı.

ŞENKUL: “HEDEFİMİZ 42 KM TAM MARATON”

Yurt dışından bu gibi organizasyonlara katılan sporcuların, ülke tanıtımına ve spor turizminin gelişmesine önemli katkı sağladığını anımsatan Şenkul maratona Türkiye yanında, ülkede yaşayan Ukraynalı, Rus, Alman ve İngiliz vatandaşların da büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Bilet satışlarıyla birlikte sevimli dostlara şu ana kadar yaklaşık bir buçuk milyon Türk Liralık bir katkı sağlandığını söyleyen Şenkul, maratondan elde edilecek tüm gelirin, mevcut barınağın büyütülmesi, pet otel yapılması, sevimli dostların kısırlaştırılması, aşıları, yuva sahibi olması için kullanılacağını vurguladı. Akdeniz’in incisi olan Girne’yi her alanda olduğu gibi maratonla da ön plana çıkarma hedefleri olduğunu vurgulayan Şenkul, organizasyonun her yıl adanın en güzel mevsimi ve ayı olan Nisan’da gerçekleşecek şekilde geleneksel hale getirileceğini ve maratoncuların ajandalarında bu şekilde yer alacağını söyledi. Şenkul, yarı maratonu, önümüzdeki yıllarda 42 kilometrelik tam maraton haline dönüştürme hedefleri de olduğunu da hatırlattı.

ÖDÜLLER

Bu yıl ilk kez 100 bin TL toplam para ödülü verilen Genel Klasmanların dışında, sadece KKTC sporcuları için de özel ödüller verildi. Maratona katılan 10 K ve 21 K Kadın/Erkek Genel Klasmanda dereceye giren KKTC sporcuları, 100 Bin TL değerindeki Arçelik Özel Ödüllerini kazanma şansı buldu.

Buna göre verilecek Arçelik Özel Ödülleri şu şekilde olacak; 10 K Kadın/Erkek Genel Klasmanında birinci gelen sporcular Arçelik Imperium Go Şarjlı Dik Süpürge, ikinci gelen sporcular Arçelik B-Fit Slow Juicer, üçüncülere ise Arçelik B-Fit Kişisel Blender hediye kazanma şansı buldu.

21 K Kadın/Erkek Genel Klasmanında birinci gelen sporcular Arçelik 65” Imperium TV, ikinci gelen sporcular Arçelik 32” Anroid TV, üçüncü gelen sporcular ise Arçelik B-Fit Slow Juicer kazanma şansı yakaladı.

DERECEYE GİRENLER

‘Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023’ 21 K ve 10 K Kadın/Erkek klasmanlarında dereceye giren isimlerin yanı sıra tüm koşucuların sıralama ve süre bilgilerinin Girne Belediyesi Facebook sayfasından görülebileceği belirtildi.