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Girne'de Trafik Kazası

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Girne'de Trafik Kazası
Girne'de Trafik Kazası

Polis Basın Subaylığı Buğrahan Volkan Gürel aracı ile Üniversite Yolu Sokak üzerinde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayol konumundaki Karaoğlanoğlu Caddesi giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Gökhan Yeşilgün yönetimindeki aracın sol arka kısmına çarptığını, çarpmanın etkisiyle, Gökhan Yeşilgün yönetimindeki araç, sağ yan tarafı üzerine devrilerek durabildiğini açıkladı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’nın kaza ile ilgili resmi açıklaması:

“04.04.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de Üniversite Yolu Sokak üzerinde, Buğrahan Volkan GÜREL (E-22) yönetimindeki ZNJ 526 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayol konumundaki Karaoğlanoğlu Caddesi giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Gökhan YEŞİLGÜN (E-42) yönetimindeki HR 657 plakalı aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle, HR 657 plakalı araç sağ yan tarafı üzerine devrilerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.”

 

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