Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 25’inci yılını düzenlenecek iki konser ile kutluyor…



Girne’de Türk Sanat Müziği günleri



Şef İhsan Gürel yönetimindeki Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu (TSM) 25.Yıl konserlerini, 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriyor. Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda, iki gün süre ile gerçekleştirilecek olan konserler, Türk bestekâr ve ses sanatçısı Arif Sami Toker bestelerinden oluşuyor.

Girne Belediyesi Kültür İşleri Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre Pazar ve Pazartesi geceleri saat 20.00’de başlanacak konserler ile ilgili davetiyelerin Girne Belediyesi’nden temin edilebileceği açıklandı.



ŞENKUL: “TÜM KÜLTÜRLERİ KUCAKLAYAN, BİRLEŞTİRİCİ, İLERİCİ BİR ANLAYIŞLA FAALİYETLERİMİZE YÖN VERMEYE ÖZEN GÖSTERECEĞİZ.”



Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptığı açıklamada, kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumun her kesiminden insanların, adil ve eşit bir şekilde faydalanmasının anlayış temelini oluşturduğunu vurguladı. Her türlü kültürel ve sanatsal çalışma ve projenin destekçisi olacaklarının altını çizen Şenkul, “Şehrin kozmopolit yapısına uygun, tüm kültürleri kucaklayan, birleştirici, ilerici bir anlayışla faaliyetlerimize yön vermeye özen göstereceğiz.” şeklinde konuştu. Sanatın evrensel olduğunun altını çizen Şenkul sözlerine, “Kendi evreni içerisinde sanat tüm insani ögeleri yaşatır, barındırır ve yüceltir. Şehrinize değer vermek demek, şehrin asıl sahipleri olan insanına aşkla ve istekle hizmet etmek demektir.” şeklinde devam etti.