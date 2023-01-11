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Gündemden düşmeyen Prens Harry halkın desteğini de kaybediyor

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Yapılan son ankete göre, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldığından beri yaptığı açıklamalarla eleştiri yağmuruna tutulan Prens Harry'nin popülaritesi hızla düşerken Kral III. Charles, Kate Middleton ve Meghan Markle'a karşı halkın tutumu ise değişmedi.
Gündemden düşmeyen Prens Harry halkın desteğini de kaybediyor

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılarak eşi Meghan Markle’la ABD‘ye yerleşen Prens Harry’nin yeni yayınlanan “Spare” isimli anı kitabından ifşalar gündemden düşmüyor.

Abisi Prens William’dan dayak yediğini, ona organ lazım olursa diye dünyaya getirildiğini, eşi Markle’ın sürekli olarak ailesinden manevi işkence gördüğünü ve 25 Taliban üyesini öldürdüğünü iddia eden Prens, tepki çektiği bu sözlerle kamuoyunun gündemine oturmuştu.

 

Daily Mail’in haberine göre, Harry’nin bu iddiaları halkta olumsuz tepki yaptı ve sevilme oranı mayıs ayından düşmeye devam etti.

Yapılan ankette, Harry’yi sevmeyenlerin oranı tüm zamanların en düşük seviyesi olan -59’dan -64’e çıktı, Meghan’ın sevilmeme oranı ise -65’ten -64’e inerek büyük bir fark göstermedi.

Prens William, sevilme oranını 5 puan artırarak +15’ten +20’ye çıktı. Eşi Kate Middleton’ın puanı 15 ile sabit kaldı. Kral 3. Charles da sahip olduğu 28 puanı değiştirmeden korudu. 

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