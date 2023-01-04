  • BIST 5.577,59
  • Altın 1117.259
  • Dolar 18.7396
  • Euro 19.8931
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Güney Kıbrıs sahillerinden uyuşturucu paketleri toplanmaya devam ediliyor...

» »
KKTC sahillerinde de bir süredir tespit edilerek toplatılan “reçine hintkeneviri” (kubar) tipi uyuşturucu madde içeren paketlerin Güney Kıbrıs sahillerinden de toplanmasına devam edildiği bildirildi.
Güney Kıbrıs sahillerinden uyuşturucu paketleri toplanmaya devam ediliyor...

Alithia ve diğer gazeteler, 20 Aralık tarihinden beridir Güney Kıbrıs’ın “Protara” sahillerinden kıyıya vuran ve içlerinde “hintkeneviri reçinesi” (kubar) tipi uyuşturucu madde olduğu belirtilen paketlerin toplanmasına devam edildiğini yazdı.

Gazete, Rum polisinin bölgede devriyelerini sürdürdüğünü ve şu ana kadar toplanan uyuşturucu miktarının 42 kiloya ulaştığını aktardı.

2022 YILINDA 340 KİLO HİNTKENEVİRİ VE 38 KİLO KOKAİN

Gazete haberinin devamında ise, Rum Narkotik Polisi’nin 2022 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda 340 kilo hintkeneviri ve 38 kilo da kokain tipi uyuşturucu madde ele geçirdiğini yazdı.

Rum polisinden yapılan açıklamada, 30 Kasım 2022 tarihine kadarki sürede, yukarıda belirtilen miktarların yanı sıra bir kilodan fazla hintkeneviri reçinesi, 3 buçuk kilo ve 156 “ecstasy” hap, 4 buçuk kilo metamfetamin, bir buçuk kilo sentetik uyuşturucu ve çeşitli miktarlarda diğer bazı uyuşturucu maddeler ele geçirildiği belirtildi.

Gazete, geçtiğimiz yıl ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının, son beş yılla kıyaslandığında arttığını da belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta 2022 yılında 36 bin 728 ceza kesildi03 Ocak 2023 Salı 13:33
  • Yeni Başpiskopos: Son sözü kilise söyleyecek02 Ocak 2023 Pazartesi 19:05
  • Larnaka’da yılbaşı kutlamaları olaylı geçti! 2 Ağır Yaralı02 Ocak 2023 Pazartesi 11:25
  • Anastasiadis ve bazı siyasi partilerin yeni yıl mesajı01 Ocak 2023 Pazar 15:59
  • Güney Kıbrıs'ta Protara’da 28 kilo uyuşturucu kıyıya vurdu…01 Ocak 2023 Pazar 14:56
  • Güney Kıbrıs'ın bütçe fazlası 448,4 milyon Euro31 Aralık 2022 Cumartesi 14:59
  • Güney’de bir streptokok A vakası daha saptandı31 Aralık 2022 Cumartesi 14:20
  • Kasoulides ve Hindistan Dışişleri Bakanı Kıbrıs ve Hindistan arasında yatırım olanaklarının arttığını vurguladılar30 Aralık 2022 Cuma 21:05
  • Güney Kıbrıs’ta haftalık Covid-19 rakamları: 2 bin 602 yeni vaka, 3 ölüm30 Aralık 2022 Cuma 17:05
  • Güney Kıbrıs'ta tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduran şahıs tutuklandı30 Aralık 2022 Cuma 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti