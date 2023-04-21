Güney Kıbrıs’ta 19 yaşındaki genç koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Rum Sağlık Bakanlığı, 7-20 Nisan tarihleri arasında yapılan 63 bin 125 test neticesinde 1546 yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini ve bu süre zarfında 19, 79 ve 88 yaşındaki 3 erkek ile 82 yaşındaki bir kadının, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, 46 kişinin hastanelerde Koronavirüs tedavisi gördüğü ve 6’sının durumunun ciddi olduğu; pozitiflik oranının da yüzde 2,44 olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta pandeminin başından bu yana toplam 658 bin 450 Koronavirüs vakası tespit edilirken, 1354 kişi de Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca, bir sonraki Koronavirüs bilançosunun 6 Mayıs’ta açıklanacağı belirtildi.