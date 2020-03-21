Güney Kıbrıs’ta 8 Yeni Korona Virüsü Vakası… Sayı 75’e Yükseldi

Güney Kıbrıs’ta dün, 8 yeni korona virüsü vakası daha açıklandı. Toplam sayı 75’e yükseldi.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni vakalardan üçünün Baf Devlet Hastanesi’nde, birinin de Limasol Devlet Hastanesi’nde, birinin de Baf’taki özel bir sağlık kuruluşunda çalışan sağlık personeli olduğunu, diğer üç vakanın ise, virüsü taşıyan bir vaka ile aile içi yakın temas kuran kişilerden oluştuğunu yazdı.

Gazete, Limasol Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan iki hastanın sağlık durumunun “stabil” olduğunu; “Mağusa Bölgesi” devlet hastanesinde 12 hastanın tedavi gördüğünü ve bunlardan ikisine yapılan son testin negatif çıktığını, testi negatif çıkan bu kişilerin dün taburcu edildiğini kaydetti.

Her gün çok sayıda korona virüsü test yapıldığını ve sadece dün, 400 kişiye test yapıldığını belirten gazete, şu ana kadar salgın geçmişi olmayıp (pozitif vakalarla temas etmeyen ve yurtdışından gelmeyen) iki kişide virüs görüldüğünü ve bunların akıllarda soru işareti oluşturduğunu yazdı.

RUM POLİSİNDE DE BİR KİŞİNİN KORONA VİRÜSÜNE YAKALANDIĞI DOĞRULANDI

Gazete devamla, Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu’nun, Rum polisi mensubu bir kişide korona virüsü vakası görüldüğünü teyit ettiğini yazdı.

Habere göre Andreu, konuyla ilgili Rum Sağlık Bakanlığı’nın tüm protokollerinin uygulanmakta olduğunu ve Rum Polis Genel Müdürlüğü’nde görev yapan bu polisin temas ettiği kişilerle de iletişime geçildiğini söyledi.

Andreu, söz konusu polisin giriş çıkış yaptığı tüm bölgelerin dezenfekte edildiğini de ifade etti.

RMMO GENELKURMAYLIĞI DA DEZENFEKTE EDİLİYOR

Gazete, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Genelkurmaylığı’nın, RMMO idari personeli olarak görev yapan iki kişide korona virüsü çıkmasının ardından, Genelkurmaylık binasının tümünün dezenfekte edilmesi çalışmalarına başladığını kaydetti.

Haberde, Genelkurmaylık çalışanlarına halihazırda evden çalışmaları talimatının verildiği ve binanın dezenfekte işleminin bitmesinin ardından, 26 Mart’a kadar kapatılacağı belirtildi.

UÇUŞLAR BU SABAH İTİBARIYLA DURDURULDU… YALNIZCA KARGO UÇAKLARINA VE ÜLKEYE DÖNMEK İSTEYEN VATANDAŞLARA İZİN VERİLECEK

Gazete, bir diğer haberinde de, Güney Kıbrıs’taki tüm uçuşların bu sabah saat 03:00 itibarıyla durdurulduğunu ve yalnızca kargo uçakları ile Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı izniyle, ülkesine dönmek isteyen vatandaşları getirecek olan uçaklara izin verildiğini yazdı.

Haberde, havalimanlarından dün, binlerce turistin ülkelerine dönmek üzere ayrıldığı da belirtildi.

MARKET VE ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Bu arada, Güney Kıbrıs’taki market ve eczanelerin çalışma saatleriyle ilgili yeni bir uygulama daha bu sabah itibarıyla hayata geçirildi.

Yeni uygulamaya göre, market ve eczaneler sabah açılış saatlerinden, saat 10.00’a kadar yalnızca, Rum Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği kriterlere haiz olan sağlık açısından riskli gruplara, 60 yaş üstü kişilere ve engelli kişilere hizmet verecek. Diğer vatandaşlar ise, saat 10:00’dan itibaren market ve eczanelere gidebilecek.

Bu uygulamayla, market ve eczanelerde yaşanan yoğunluğun azaltılmasının hedeflendiği belirtiliyor.