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Güney Kıbrıs'ta Koronavirüste Son Durum

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Güney Kıbrıs’ta 31 Mart – 6 Nisan döneminde koronavirüsten bir kişi hayatını kaybetti, bin 242 yeni vaka saptandı.
Güney Kıbrıs'ta Koronavirüste Son Durum

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, sözü edilen dönemde 95 yaşındaki kadın hasta, hayatını kaybetti, böylece toplam can kayıpları bin 350’ye yükseldi.

Toplam 51 bin 855 test sonucunda bin 242 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 656 bin 904’e ulaştı. Dönem içerisinde 3’ü entübe olmak üzere 50 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bakanlık, yeni koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgilendirmeyi 21 Nisan’da yapacağını da açıkladı.

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